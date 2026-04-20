La primera activitat pública d'Scrabble en català a Solsona tanca el curs de tardes de jocs en família

Fer llengua tot jugant. Aquesta és la idea de la tarda de Scrabble en català oberta a tots els públics, però especialment pensada per a les famílies, que s’organitza per primer cop a Solsona diumenge vinent, 26 d’abril. L’activitat es farà de dos quarts de cinc a set de la tarda a la biblioteca Carles Morató.
És una iniciativa de la regidoria d’Infància que dinamitzaran la Federació Internacional de Scrabble en Català (FISC) i l’Associació Scrabble Escolar. La proposta està pensada com una experiència dinàmica i participativa, sense necessitat de coneixements previs del joc, i amb l’objectiu de promoure l’ús del català d’una manera divertida i accessible. S’adreça tant a infants com a persones adultes, amb un enfocament intergeneracional que convida a compartir estones de joc en família.
La jornada es distribuirà en tres espais diferenciats, tant a l’interior com a l’exterior de la biblioteca. D’una banda, hi haurà un Scrabble gegant amb un tauler de 3x3 metres a terra, que permetrà una experiència immersiva. D’altra banda, s’habilitarà un espai de partides amb dues taules de joc convencional per practicar estratègia i vocabulari. Finalment, el públic podrà participar en el “repte de daus”, una proposta ràpida en què caldrà formar el màxim nombre de paraules en un temps limitat.
Més enllà de la dimensió lúdica d’aquesta activitat, l’Scrabble es presenta com una eina educativa amb múltiples beneficis. Entre d’altres, contribueix a millorar l’ortografia i els coneixements gramaticals, estimula la concentració i el pensament lògic i afavoreix el desenvolupament del vocabulari i del càlcul mental.
L’Associació Scrabble Escolar treballa per coordinar entitats educatives i promoure el joc en català, mentre que la Federació Internacional de Scrabble en Català impulsa activitats i recursos per difondre’n la pràctica.
Amb aquesta iniciativa, Solsona reforça l’aposta per combinar lleure, llengua i educació. L’activitat arriba mig any després del llançament d’una nova edició de l’Scrabble en català, una actualització del clàssic lingüístic. El joc manté l’essència tradicional de formar paraules per sumar punts, però dona més valor a elements propis de la llengua catalana com la ela geminada (l·l), la ce trencada (Ç) i la ny, i incorpora una actualització del lèxic d’acord amb la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans.
Cloenda del curs de jocs en família
La convocatòria de diumenge s’emmarca en el programa de tardes de jocs de taula en família que la regidoria d’Infància ha impulsat des de l’any passat de manera estable durant diversos diumenges a la biblioteca. Amb la sessió dedicada a l’Scrabble, una proposta inèdita fins ara a la ciutat, es dona per tancat el cicle d’aquest curs, que es reprendrà a l’octubre.
Des de la regidoria es defensa el joc com un espai compartit de diversió, cohesió i complicitat, però també com un recurs d’aprenentatge amb valor educatiu.
- Activitat: Tarda d’Scrabble en català en família
- Dia: diumenge 26 d’abril de 2026
- Horari: de 16.30 a 19 h
- Lloc: biblioteca Carles Morató (dins i fora)
- Preu: gratuït