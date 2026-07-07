L'equilibri sensible: una experiència sensorial al Celler del Miracle

Aquesta edició gira al voltant d'un dels vins més singulars del celler: Els Àngels, elaborat mitjançant un procés delicat i profundament artesanal que es caracteritza per una particularitat excepcional: durant la seva elaboració, el vi no entra en contacte amb l'oxigen. Aquesta tècnica permet preservar tota la subtilesa del seu caràcter i dona lloc a un vi d'una gran expressivitat i personalitat.
Fa quatre anys, el naixement d'Els Àngels va anar acompanyat d'una creació artística concebuda per interpretar i revelar els diferents gestos que defineixen aquest vi any rere any. Uns gestos que neixen tant del treball a la vinya com dels processos al celler i que estan profundament condicionats per factors com el clima, la temperatura, les característiques del sòl i les particularitats de cada verema.
Amb L'equilibri sensible, el Celler del Miracle recupera aquest diàleg entre vi i art, convidant els participants a descobrir la relació entre els processos invisibles de l'elaboració del vi i el moviment com a llenguatge sensible dins les arts visuals. El celler es converteix així en un espai de contemplació, percepció i experimentació compartida, on el patrimoni vitivinícola i la creació contemporània entren en ressonància.
La sessió, d'una hora de durada, alternarà un tast vertical de les quatre anyades del vi Els Àngels, conduït pel vitivinicultorJordi Molner, amb l'exposició del procés creatiu desenvolupat al llarg d'aquests quatre anys per l'artista Marta Ricart. Aquesta combinació permetrà als assistents descobrir els paral·lelismes entre l'evolució del vi i la mirada artística que l'ha acompanyat des dels seus inicis.
L'activitat proposa una vivència íntima que convida a mirar, escoltar i sentir el vi des d'una perspectiva diferent, posant en valor els vincles entre la matèria, el temps i el gest creatiu.
Activitat: L'equilibri sensible
Data: Dissabte 11 de juliol
Hora: 17.30 h
Lloc: Celler del Miracle