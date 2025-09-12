Nando Cruz, Jordi Oliveras i Uriol Gilibets presenten el llibre «La cultura en tensió. Sis propostes per reapropiar-nos de la cultura»

Dijous 18 de setembre tindrà lloc, a la Biblioteca Carles Morató de Solsona, la segona i darrera sessió del cicle d’estiu de Lectures i Cultura Crítica d’enguany, que parlarà sobre com ha evolucionat la cultura (especialment la musical), de com ha afectat a la programació d’entitats populars i de poble. I de com nodrir i construir alternatives que facin front a la concentració d’oferta cultural a ciutats o entitats grans.
"La cultura en tensió. Sis propostes per reapropiar-nos de la cultura " és una obra coral que compta amb la participació de Jordi Oliveras (coordinador), Nando Cruz, Marina Garcés, Lucía Lijtmaer, César Rendueles, Ramon Faura i Joan Miquel Gual. L’acte, conduït pel solsoní Uriol Gilibets, guionista i director del podcast Llegir, comptarà amb la participació de Nado Cruz i Jordi Oliveras. Durant l’acte es podrà adquirir el llibre gràcies a la llibreria Tres Punts, on actualment ja podeu trobar el llibre.
Editat per Raig Verd , el llibre reflexiona sobre en quin moment i per què la cultura s'escapa de les mans de la gent. De com el món de la cultura s'ha impregnat i diluït en el consum de masses, pacificant-la, buidant-la de contingut. Reduint-la a un bé de consum cada cop menys accessible a les places de pobles i barris, i de moltes butxaques. I obra mirades i reflexions sobre com entendre i defensar la cultura com a camp on reapropiar-nos de les nostres vides.
“El llibre es titula ‘Cultura en tensió’ perquè reflecteix el que passa quan ens proposem aquesta mirada poc conformista sobre el marc cultural. Lluny de la il·lusió del jardí noucentista ben ordenat, i enfront d’algunes visions que imaginen l’esdevenidor cultural com un món ordenat i pacificat, nosaltres no tenim cap altra sortida que parlar de cultura com a espai de tensions. Podem trobar en cadascun dels textos inclosos en aquest llibret binomis que reflecteixen tensions a tenir en compte per abordar una mirada més viva sobre la cultura.
Classicisme i punk al text de la Marina Garcés, projecte i procés (o permanència i impermanència) al del Ramón Faura, cultura lliure i bé comú al del César Rendueles, cultura del poder i cultura autogestionària al del Joan M. Gual, condicions materials i escriptura al de la Lucía Lijtmaer, indústria cultural i música viva i lliure al del Nando Cruz.
En la recerca oberta que ha suposat escriure aquest llibre, allà on altres reflexions culturals situen una víctima (l’artista, el públic, la indústria…) o un paradís cultural perdut, nosaltres ens hem trobat fent retrats de sistemes de relacions. És curiós, en aquest sentit, com l’imaginari ecosistèmic apareix en més d’una proposta. Cada article dibuixa el seu mapa de forces en tensió per poder explicar com aquestes forces configuren l’espai cultural.”
(De la Introducció escrita per Jordi Oliveras Nando Cruz és periodista musical i ha col·laborat en programes de televisió com Sputnik (Canal 33) i Música moderna (BTV), emissores de ràdio (Ràdio Ciutat Vella, iCat), revistes (Popular 1, Rockdelux, Factory...) i mitjans com Nativa.cat, Time Out Barcelona i Crític.En els últims anys s'ha dedicat a visibilitzar realitats musicals marginades per la cultura oficial i els mitjans de comunicació de masses i com la cultura dels festivals desposseeix a espais, pobles i persones de l'accés a la cultura musical i a la cultura en general.
Jordi Oliveras és gestor cultural i impulsor del projecte Indigestió, dedicat a la reflexió i acció en l’àmbit de la cultura i que va ser guardonada pel FAD 2009, i responsable principal de la Revista Nativa i la cooperativa La Murga, que treballa per promoure la cultura musical des de la perspectiva del ciutadà
Prèvia i posterior a la presentació podreu accedir també al número de @directa.cat que tracta dels Depredadors musicals, i que compta amb la participació de Nando Cruz
L’assistència a l’acte és lliure i gratuïta, però per motius organitzatius es recomana inscripció prèvia al correu
actua@larada.coop o per telèfon al 722 38 30 76
. El cicle de primavera 2025 de Lectures i Cultura Crítica al baix Solsonès està organitzat conjuntament per Òmnium Solsonès, el Casal Popular la Fura, i el projecte ACTUA - Fem coses al baix Solsonès i rodalia.