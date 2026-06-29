Recorregut fotogràfic per les exposicions de La Baquiol

Fa uns 200 anys, a Biosca es va perseguir i cremar Teresa Guàrdia, anomenada “La Baquiol”. Segons la història narrada en el llibre de notes de Mossèn Ramón Berenguer, es tractava d’una dona pobra, lletja i amb una mica de mal geni. Característiques que van afavorir que la relacionessin amb la mort d’una criatura bioscana i a partir d’aquí fos perseguida fins a ser cremada en una foguera.
El 2021, un grup de veïns va dedicar-li una festa per recordar-la, explicar la seva història i fer-li justícia. Enguany aquesta celebració s’amplia amb un programa d’activitats per tota la jornada.
El passat dimecres, dia de Sant Joan, Biosca s’omplí de parades d’artesania, concerts i espectacles de cultura popular. Durant tot el dia, entre la plaça Major i la plaça de la Concepció hi hagué una fira de productes de proximitat, il·lustració i art. Al llarg del dia es pogué fer un circuit d’exposicions pel poble amb una vintena de parades.
1. Dones de Terra i Audiovisual. Escola St Gil. Lloc: Ajuntament nou.
2. La història ens parla. AngelaM Pujol. Lloc: Cancell Església.
3. Reforçant records. Lloc: Església.
4. Petit món. Magda Muñoz. Lloc: Església.
5. Llàgrimes de la Baquiol. Lloc: Plaça Major.
6. Pigments i pinzells. Jordi Valls i Rosa Ramellat. Lloc: Cal Quelo.
7. El botxins de la dissortada. Teresa Guàrdia. Lloc: Davant Ajuntament vell.
8. Flor seca, imaginació bioscana. Lloc: Ajuntament Vell.
9. Aquí malvivia La Baquiol. Lloc: Carrer Cal Gaia.
10. Dol, vetlla i records. Lloc: Plaça Concepció.
11. La segona vida dels llibres. Lloc: Cal Gaia.
12. Teclejant la història. Lloc: Cal Gaia.
13. Kokoro de la serie De tripas corazón, corazones sin coraza. Natalie Rocha. Lloc: Pujada al castell.
14. Amb ulls de dona. M. Angels Lopez. Lloc: Pujada al castell.
15. Corriol d’escombres. Lloc: Carrer Cal Millet.
16. Aprenents de remeieres. Lloc: Cal Tudela.
17. Secrets de la terra. Lloc: Cruïlla Cal Planes.
18. La vida al carrer. Ximena Montiel. Lloc: Carrer de la Pobla.
19. Tarda de jocs. Lloc: Sota el porxo.
20. Llibreria la Bioscana. Ester i Jordi. Lloc: Camí la Masquita.
21. Camí de l’obaga. Photocall. Lloc: Cap a la presó.
22. El rebost que la Baquiol no va tenir. Lloc: Carrer Pavia.
22. La cova de les herbes remeieres. Lloc: La presó.