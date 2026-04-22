Solsona obre les inscripcions per als aspirants a pubilla i hereu

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Solsona ha obert la convocatòria per participar a les proves d’elecció de la pubilla, l’hereu, la donzella d’honor i el fadrí de la ciutat 2026. Els joves interessats poden formalitzar la seva inscripció fins al divendres 15 de maig presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o telemàticament.
Les proves es duran a terme el divendres 22 de maig a les sis de la tarda i constaran de dues parts: una prova escrita, amb preguntes obertes i tipus test sobre cultura local, catalana i general, i una entrevista personal.
Per participar-hi, cal tenir com a mínim 17 anys, l’edat que posteriorment permet accedir al certamen nacional, i ser de Solsona. La inscripció s’haurà de tramitar mitjançant una instància (electrònicament, aquí) en què les persones aspirants hauran d’indicar els seus estudis i aficions.
El jurat estarà integrat per l’alcaldessa, el regidor de Cultura, els portaveus dels grups municipals, representants de l’Associació del Pubillatge Solsoní i la pubilla i l’hereu sortints.
En l’edició de l’any passat, s’hi van presentar quatre noies i dos nois. Durant la Festa Major es van proclamar representants del pubillatge Júlia Pallarès Masdenpinós i Enric Pensí Oliva, com a pubilla i hereu, respectivament, i Núria Nosàs Moliner i Andreu Serrahima Ciuró, com a donzella d’honor i fadrí.
Aquesta convocatòria arriba dues setmanes abans d’un altre esdeveniment del pubillatge destacat per a la ciutat, ja que Solsona acollirà el 9 de maig la proclamació de la pubilla i l’hereu de la Catalunya Central. Serà el torn en què el solsoní Miquel Pérez Chimeno, hereu de Solsona 2024, de la Catalunya Central 2025 i de les comarques lleidatanes 2025, cedirà la faixa al jove que el rellevi com a representant de les comarques interiors.