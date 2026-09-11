Solsona reconeix Miquel Pérez Chimeno en el seu comiat com a hereu de les comarques lleidatanes

L’Ajuntament de Solsona ha reconegut aquest dimecres Miquel Pérez Chimeno amb motiu del seu comiat com a hereu de les comarques lleidatanes, en el marc de la Festa Major. El jove solsoní, que ha vestit les faixes d’hereu de Solsona (2024), Catalunya Central (2025) i demarcació de Ponent (2025), ha rebut un bust de la geganta jove en la seva darrera participació a la festa com a representant d’aquesta tradició.
Pérez Chimeno va rebre el títol d’hereu de les comarques lleidatanes i segon fadrí d’honor de Catalunya el novembre de l’any passat a l’Abadia de Montserrat. Amb aquest nomenament, es va convertir en la vintena persona de Solsona a representar el pubillatge a la demarcació.
Durant el seu parlament, l’alcaldessa, Judit Gisbert, va posar en valor la trajectòria del jove solsoní i el compromís que ha mostrat durant aquest any de representació. El Miquel ha exercit el seu rol d’ambaixador de la cultura popular “amb honor, orgull i dignitat, al costat de la pubilla Queralt Pérez, i deixant empremta amb un estil compromès, elegant i genuí”, va destacar.
Gisbert també va subratllar la seva implicació en les activitats del pubillatge arreu del territori: “Sabem que ha participat en totes les sortides que ha pogut, sempre amb il·lusió i amb unes intervencions excel·lents, tant sobre l’actualitat com sobre la tradició. El seu compromís i la seva manera de fer l’han convertit en un referent.”
El parlament també va posar en relleu la seva manera d’entendre el paper d’hereu, combinant tradició i espontaneïtat. En paraules de la batllessa, la pubilla de les comarques lleidatanes, Queralt Pérez, que no va poder assistir a l’acte, el descriu com “un hereu autèntic: la viva imatge del seny i la rauxa alhora; algú que cuida el protocol i les formes, sense perdre mai de vista l’humor”.
Miquel Pérez Chimeno tancarà oficialment la seva etapa dins el pubillatge en el proper certamen nacional, que se celebrarà a Campdevànol (Ripollès) els dies 24 i 25 d’octubre, on traspassarà la faixa al seu successor.