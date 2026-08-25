Sons del Món posa punt final a la 19a edició amb un directe «íntim i proper» de Roger Mas a Cantallops

El festival Sons del Món ha celebrat la cloenda de la seva dinovena edició amb una vetllada «íntima i propera», protagonitzada per Roger Mas al celler dels Aspres de Cantallops (Alt Empordà). Durant noranta minuts, el músic de Solsona ha recorregut peces emblemàtiques del seu ampli repertori, reforçant la seva presència com una figura central de la cançó d’autor a Catalunya. Temes com "I la pluja ens va assecar", "Totes les flors" o "Amb la polla i amb l’ou" han ressonat a l’exterior del celler, amb prop de tres-cents espectadors distribuïts entre les vinyes. L’organització ha posat en relleu les bones dades d’assistència tant a la Ciutadella de Roses com als altres espais de format més reduït, destacant la resposta entusiasta del públic que ha caracteritzat aquesta edició especial.
Actuació de Roger Mas: moments destacats del concert
L’arrencada del directe de Roger Mas ha estat marcada per "I la pluja es va assecar", una de les peces més veteranes de la seva col·lecció. L’acompanyament de Xavier Guitó als teclats i Aureli Marcet al contrabaix ha contribuït a un ambient recollit, afavorint la proximitat entre públic i artista, amb intercanvis espontanis d’aplaudiments i gestos. Han sonat també "Dona’m vida" i "Michela", preludi d’una cadena d’èxits que s’han anat desgranant durant la nit. S’ha fet notar la interpretació d’"El calavera" i la lectura musical del poema de Joan Maragall "Soleiada". Abans del bis han arribat "Benvinguts al cul del riu" i "Saltimbanqui"; amb "Jordi" i "Oda a Francesc Pujols" tancant el programa i donant pas al comiat definitiu d’aquest Sons del Món 2026.
Valoració de l’organització i compromís amb la cultura
Segons el director del festival, Xavi Pascual
, acabar amb Roger Mas
"és una forma 'més cultural' de tancar una edició que ha qualificat de 'molt satisfactòria'". Pascual també ha expressat: "és una forma 'molt cultural' d'acabar el festival amb 'un dels millors cantautors que hi ha al nostre país'". L’organització destaca l’acceptació del públic i la qualitat dels artistes presents, tot reafirmant el vincle del festival amb la música i la cultura local.