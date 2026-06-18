Torna Crazy Evolution després de més d'una dècada

Crazy Evolution estrena " We Are", un nou senzill que reuneix l'antiga formació: Daniel Guzmán, Eladi Sánchez, Joan Solé i Jaume Sánchez. El baixista original Edgar Mañas també va participar en la composició de la cançó, que recupera l 'essència dels inicis de la banda. El videoclip, que ja es pot veure a YouTube, mescla imatges inèdites dels primers anys amb un making of de la gravació.
Tardes de primavera
tancats al local d'assaig en sortir de l'institut component la nostra pròpia banda sonora. Hores i hores de carretera entaforats a la furgo amb un tetris impossible d'amplis i guitarres, sopars en bars infernals acompanyats de bandes amigues, nits boges que mai sabíem com acabarien. Victòries i derrotes, il·lusions i frustracions; camins que se separen i es tornen a unir a través de les melodies amb les quals vam créixer.
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We Are" és una cançó oblidada d'aquells anys en els que jugàvem a ser estrelles del rock. Li hem tret la pols per gravar-la a cal Txosse, a Wheel Sound Studio, el mateix estudi d'on va sortir el primer senzill de Crazy Evolution ara ja fa dues dècades.
" Un homenatge a tothom qui ens va acompanyar en aquella aventura de joventut, i un punt i a part en la nostra trajectòria. "We Are" és el tancament d’una època i l’inici de nous reptes; un himne ple de present i futur per no oblidar qui som ni tot el que hem viscut. We Are" és, a la vegada, un comiat i un retorn.
La banda presentarà aquest
dissabte 20 de juny al Festival Festuc aquest tema i els 5 temes nous de l'EP "Balls to the Wall" (disponible a les plataformes digitals) amb nou directe i nova formació amb Albert Colell a la bateria.
Som Crazy Evolution. Sempre imbatibles.