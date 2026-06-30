Una veu formidable al Celler del Miracle

La tardor del 2025 la vocalista Maria Pascual i The Punch Trio van oferir un recital de jazz manouche a Jezz Club. Van exhaurir entrades i van convèncer al Respectable a base de peces de jazz parisenc seguint la tradició de Django Reinhartd, però també de clàssics del jazz. Pascual va destacar per mostrar una veu purament jazzística, amb uns greus magnífics, que no recorda a ningú, molt pròpia i virtuosa.
La cantant desprén una aura recomfortant i un timbre tan agradable que podries quedar-te hores i hores escoltant-la. Aquest és l’ambient que perseguim aconseguir en aquest primer concert al Celler. A fora, entre vinyes i un edifici històric al mig del no res, 30 graus sota al Sol. A dins una temperatura deliciosa de 21 graus centígrads, una copa del vi collit a escassos metres i regat amb l’aigua de la cisterna històrica dels monjos del Miracle mentre l’italià Neter Calafati reparteix negres amb swing amb la guitarra i la Maria fa de mestressa de cerimònies esbossant melodies de marcat accent europeu. No cal anar gaire lluny per viatjar.
Una mitja part per comentar la jugada i prendre una copa de vi, si us abelleix. En cap cas és un maridatge, no hi haurà tàndem entre el sabor del vi i la música que es proposa, ni en aquest ni en la resta de concerts al Celler.
És senzillament un magnífic concert amb una veu formidable en un lloc amb història i ofici, a baixa temperatura, un dissabte de juliol.Maria Pascual i Neter Calafati
Dissabte 4 de juliol a les 19.00 al Celler del Miracle
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