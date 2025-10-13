4a Jornada de la Lliga de Bitlles del Solsonès i ensopegada del líder Olius Negre perdent la primera partida amb l’Olius Vermell per 1 punt. Això permet al Vermell no separar-se del lideratge. El Groc gràcies a la seva victòria a casa del Càmping El Solsonès i l’empat del Negre li permet empatar amb ell al capdavant de la classificació. La partida disputada a Sant Llorenç de Morunys entre Arcada i Olius Amateur va permetre als visitants inaugurar la seva casella de punts i deixa el conjunt piteu amb el seu marcador de punts encara per inaugurar. Olius Júnior per la seva banda es va imposar a la seva visita al Barecillo i també aconsegueix la primera victòria de la temporada.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tClassificació\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEl Barecillo i Olius Júnior van disputar la 4a jornada de la 17a Lliga de Bitlles del Solsonès\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n