13 de octubre de 2025

4a Jornada de la Lliga de Bitlles del Solsonès i ensopegada del líder Olius Negre

17a Lliga de bitlles del Solsonès

Publicat el 13 d’octubre de 2025 a les 07:49
Actualitzat el 13 d’octubre de 2025 a les 08:49

4a Jornada de la Lliga de Bitlles del Solsonès i ensopegada del líder Olius Negre perdent la primera partida amb l’Olius Vermell per 1 punt. Això permet al Vermell no separar-se del lideratge. El Groc gràcies a la seva victòria a casa del Càmping El Solsonès i l’empat del Negre li permet empatar amb ell al capdavant de la classificació. La partida disputada a Sant Llorenç de Morunys entre Arcada i Olius Amateur va permetre als visitants inaugurar la seva casella de punts i deixa el conjunt piteu amb el seu marcador de punts encara per inaugurar. Olius Júnior per la seva banda es va imposar a la seva visita al Barecillo i també aconsegueix la primera victòria de la temporada.

 

