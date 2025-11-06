El Club d'esquí Solsona convoca assemblea de socis i dóna el tret de sortida a la temporada

Resultat Eleccions CLUB d'ESQUÍ SOLSONA.
En relació a la Convocatòria d’Eleccions a la Junta Directiva del Club d'Esquí Solsona, havent-se presentat només una sola candidatura, aquesta queda proclamada automàticament.
La nova junta queda formada pels següents socis:
• President: Manel Pelegrina Jordan
• Vicepresident: Toni Llorens Argerich
• Secretari: Ferran Moreno Coll
• Tresorer: Miquel Terricabras Colomés
• Vocals: Natàlia Cuadrench Vila, Pilar Jané Mujal, Jordi Illa Aubach, Jordi Solé Bernadich, i Marc Rafart Colomés.
Aquest fet, també modifica els punts de l’Ordre del dia de l’Assemblea Ordinària prevista, quedant de la forma següent:
Assemblea General Ordinària del CLUB d’ESQUÍ SOLSONA
Socis i sòcies del CLUB D’ESQUÍ SOLSONA.
Es convoca la propera Assemblea General Ordinària del club que es durà a terme e
- dissabte 8 de Novembre de 2025.
- A les 10:00 PM (Atenció, avancem l'hora!)
- Sala d'actes del Casal de Cultura. Passeig Pare Claret, 24 planta 2a.
Amb el següent Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l'ordre del dia de l'Assemblea General.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria anual de la temporada 2024-2025, dels comptes anuals de la temporada 2024-2025 i proposta de pressupost de la temporada 2025-2026.
4. Presentació de la nova Junta Directiva sorgida de la Convocatòria d’eleccions del passat.
5. Presentació de les línies generals de la temporada 2025-2026.
6. Torn obert de paraula. Precs i preguntes.
Temporada 2025-2026. Comencem forts!!
Ja estan obertes les inscripcions a les activitats previstes per la Temporada 2025-2026 (adjunto dues imatges/fulletó)
Aquest és el formulari https://forms.gle/AWkresuhYLWtpqrZ8