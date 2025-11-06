06 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

El Club d'esquí Solsona convoca assemblea de socis i dóna el tret de sortida a la temporada

En les eleccions per la renovació de la Junta, només s'ha presentat una candidatura que ha quedat proclamada automaticament

  • Esquís d'època en l'exposició dels 50 anys del Club d'Esquí Solsona -
  • Fulletó Club Esquí
  • Fulletó Club Esquí

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 11:35
Actualitzat el 06 de novembre de 2025 a les 11:40

Resultat Eleccions CLUB d'ESQUÍ SOLSONA.

En relació a la Convocatòria d’Eleccions a la Junta Directiva del Club d'Esquí Solsona, havent-se presentat només una sola candidatura, aquesta queda proclamada automàticament.

La nova junta queda formada pels següents socis: 

• President: Manel Pelegrina Jordan

 • Vicepresident: Toni Llorens Argerich

• Secretari: Ferran Moreno Coll

• Tresorer: Miquel Terricabras Colomés

 • Vocals: Natàlia Cuadrench Vila, Pilar Jané Mujal, Jordi Illa Aubach, Jordi Solé Bernadich, i Marc Rafart Colomés.

Aquest fet, també modifica els punts de l’Ordre del dia de l’Assemblea Ordinària prevista, quedant de la forma següent: 

 Assemblea General Ordinària del CLUB d’ESQUÍ SOLSONA

Socis i sòcies del CLUB D’ESQUÍ SOLSONA.

Es convoca la propera Assemblea General Ordinària del club que es durà a terme e

  • dissabte 8 de Novembre de 2025.
  • A les 10:00 PM (Atenció, avancem l'hora!)         
  • Sala d'actes del Casal de Cultura. Passeig Pare Claret, 24 planta 2a.

Amb el següent Ordre del dia:

1. Benvinguda

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l'ordre del dia de l'Assemblea General.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria anual de la temporada 2024-2025, dels comptes anuals de la temporada 2024-2025 i proposta de pressupost de la temporada 2025-2026.

4. Presentació de la nova Junta Directiva sorgida de la Convocatòria d’eleccions del passat.

5. Presentació de les línies generals de la temporada 2025-2026.

6. Torn obert de paraula. Precs i preguntes.

 

 

  • Fulletó Club Esquí

 

  • Fulletó Club Esquí

Temporada 2025-2026. Comencem forts!!

Ja estan obertes les inscripcions a les activitats previstes per la Temporada 2025-2026 (adjunto dues imatges/fulletó)

Aquest és el formulari https://forms.gle/AWkresuhYLWtpqrZ8 

Et pot interessar