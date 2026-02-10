Empat ingrat per a tots: UE GUISSONA 1 -1 CF SOLSONA

El CF Solsona es va presentar la tarda del 8 de febrer a Guissona amb l’esperança de sumar els tres punts, així podria superar un rival directe i abandonar la zona de descens, però ni el joc ofert, ni les decisions arbitrals no van fer decantar la balança cap al costat solsoní.
La sortida inicial dels guissonencs va ser intensa, en pocs minuts ja duien tres córners seguits; a més, el vent els anava a favor i el sol dificultava la visió al porter Jaume Figueras. La brega dura dels de la UE Guissona es va evidenciar en les entrades enverinades sobre diversos jugadors del CF Solsona; l’Albert Parcerisa, el Houssam Jbilou, el Sergi Vendrell i, a la segona part, l’Hug Plans, van haver de ser atesos pel massatgista Juan Carlos. Abans d’arribar al primer quart d’hora, els solsonins van forçar també tres córners seguits; en la jugada del tercer córner van reclamar penal per unes possibles mans d’un guissonenc dins l’àrea, però l’àrbitre no va indicar la pena màxima. En el minut 14, el Modestas va gaudir d’una bona ocasió de gol dins l’àrea, però la pilota va sortir a fora de la porteria. En aquests moments van ser els escapulats els qui van atacar més, però, en una falta contra la UE Guissona en què la majoria de jugadors solsonins eren en camp contrari, els locals van agafar la pilota a mig camp i, en un ràpid contraatac, l’11 del Guissona es va plantar sol davant el porter del Solsona, el va driblar i va fer l’1 a 0. Era el minut 25. Poc temps després, en un centre xut, el Robert Ferrer va estavellar la pilota damunt l’escaire de la porteria.
En diverses jugades l’àrbitre no va estar gaire encertat i, amb el resultat favorable, els de Guissona van perdre temps. En el minut 41, el Houssam, des del racó del córner, va driblar dos jugadors i, entrant cap al centre de l’àrea, va engaltar un fort xut que va obligar a lluir-se el porter local refusant la pilota. En el darrer minut de la primera part va arribar el gol dels solsonins. Des de la defensa, el Marçal Cardona va xutar elevat cap a l’extrem esquerre i el Houssam, ben escairat, va controlar la pilota, la va xutar i la va fer entrar tocant el segon pal de la porteria. 1 a 1 i cap al descans.
El ritme de l’inici de la segona part va ser mediocre, hi va haver jugades en què la pilota va anar de porteria a porteria, sense que els jugadors de camp la toquessin. Quan el joc passava pel mig del camp, les interrupcions van ser constants per les nombroses faltes. No hi havia fluïdesa en cap equip, les jugades van ser molt travades. Els locals s’acostaven a la porteria solsonina atacant sobretot pel seu costat dret; en una d’aquestes intervencions, el porter Jaume va fer una llarga estirada arran de terra per a desviar amb la punta dels dits una pilota que ja entrava per la dreta de la porteria; l’àrbitre, però, no va xiular córner. En els darrers deu minuts, tots dos equips van incrementar la intensitat. El Houssam, després de driblar el seu marcador, quan ja travessava la frontal de l’àrea, va estar a punt de marcar, però un altre defensa va trampussar amb la cama del Houssam i l’àrbitre va xiular falta del davanter solsoní. Incomprensible. En el temps afegit, va ser l’Ilyas Dahmani qui, havent fet una llarga conducció, es va apropar a l’àrea, va xutar, però la pilota només va fregar el pal per fora.
En 18 partits, el CF Solsona ha aconseguit tan sols 18 punts i el calendari vinent no és, aparentment, gaire fàcil. El 22 de febrer ens visita el FC La Seu d’Urgell. A la primera volta els escapulats van anar a la Seu i van guanyar, a casa també ho poden tornar a fer. Sembla que el CF Solsona obté millors resultats amb els equips que no provoquen gaires faltes per a frenar els contraris i que van primers en la classificació (Juneda, la Seu d’Urgell, Balàfia). Esperem que ben aviat puguem cantar moltes victòries.
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Jaume Figueras Geli, Andreu Sances Mas, Marçal Cardona Simon, Adrià Barniol Rey, Alessio Montenegro, Raül Espuga Montaner, Sergi Vendrell Pacheco, Modestas Melnikas, Albert Parcerisa Albacete, Houssam Jbilou Fahim i Robert Ferrer Feixas.
JUGADORS SUPLENTS: Ilyas Dahmani Manssouri (65’), Guillem Sances Mas (65’), Marc Caball Vilaseca (78’), Hug Plans Nadal (78’), Àngel Pérez Torrecillas (82’), Arnau Valero Walters (89’), Roc Plans Nadal, Markel Larrañaga Piqué i Albert Colell Riu.
EQUIP TÈCNIC:
ENTRENADOR: Xavier Gabernet Solé
ENTRENADOR AUXILIAR: Càndid Viladrich Cardona
DELEGAT: Max Serra Segués
COORDINADOR: Albert Viladrich Cardona
MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra