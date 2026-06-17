Entrega de trofeus del campionat d'hivern d’escacs de Solsona

El Centre Cívic ha viscut, divendres rere divendres, disputades lluites sobre el tauler, en dos grups, A (adults) i B (sub-10).
Classificació del grup A (punts i victòries):
1 JOAN TORDESILLAS, 11'5, 11
2 JOSEP M. MONTRAVETA, 11, 11
3 JOSEP VILADRICH, 10'5, 10
4 FRANCESC CERCOS, 9'5, 9
5 RICARD TUSELL, 8'5, 8
6 MARC LEAL, 7'5, 7
7 JESUS ARILLA, 6'5, 6
8 JOAN M. MANZANO, 6, 6
9 MARTI ARREDONDO, 5'5, 5
10 JAN TORRENT, 3'5, 3
11 ISARN PEREZ, 3'5, 2
12 XAVI MONTRAVETA, 3, 3
13 DANI MERINO, 2'5, 2
14 ROC SOLDEVILA, 2, 2
El primer lloc es va decidir en una partida entre Tordesillas i Montraveta, que va guanyar per temps el primer.En la lluita pel podi final van donar guerra fins la darrera jornada el jove Viladrich i altres dos jugadors veterans de l’Elefant, Cercós i Tusell.
Classificació grup B:
1 Aleix Barcons
2 Guiu Alsina
3 Marcel Arredondo
4 Ona Soldevila
5 Oriol Clop
6 Adrián Muñoz
L’Ona i el Marcel van quedar empatats al tercer lloc i en la partida de desempat va guanyar el Marcel.
Ara, a gaudir de l’estiu i les vacances, a poder ser, una mica més extenses que les d’Akiba Rubinstein (1880-1961), gran mestre polonès, un dels primers 27 arreu del món l’any 1950, que deia “És clar que em prenc unes vacances cada any, 5 dies. Els altres 360 dies em dedico als escacs!”.