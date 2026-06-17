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Esports

Entrega de trofeus del campionat d'hivern d’escacs de Solsona

El proppassat divendres 12 de juny, va concloure el torneig d’hivern d’escacs, amb la corresponent entrega de trofeus als seus participants.

  • Entrega de trofeus d'escacs

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Publicat el 17 de juny de 2026 a les 08:45

El Centre Cívic ha viscut, divendres rere divendres, disputades lluites sobre el tauler, en dos grups, A (adults) i B (sub-10).

Classificació del grup A (punts i victòries):

1 JOAN TORDESILLAS, 11'5, 11

2 JOSEP M. MONTRAVETA, 11, 11

3 JOSEP VILADRICH, 10'5, 10

4 FRANCESC CERCOS, 9'5, 9

5 RICARD TUSELL, 8'5, 8

6 MARC LEAL, 7'5, 7

7 JESUS ARILLA, 6'5, 6

8 JOAN M. MANZANO, 6, 6

9 MARTI ARREDONDO, 5'5, 5

10 JAN TORRENT, 3'5, 3

11 ISARN PEREZ, 3'5, 2

12 XAVI MONTRAVETA, 3, 3

13 DANI MERINO, 2'5, 2

14 ROC SOLDEVILA, 2, 2

El primer lloc es va decidir en una partida entre Tordesillas i Montraveta, que va guanyar per temps el primer.En la lluita pel podi final van donar guerra fins la darrera jornada el jove Viladrich i altres dos jugadors veterans de l’Elefant, Cercós i Tusell.

Classificació grup B:

1 Aleix Barcons

2 Guiu Alsina

3 Marcel Arredondo

4 Ona Soldevila

5 Oriol Clop

6 Adrián Muñoz

L’Ona i el Marcel van quedar empatats al tercer lloc i en la partida de desempat va guanyar el Marcel.

Ara, a gaudir de l’estiu i les vacances, a poder ser, una mica més extenses que les d’Akiba Rubinstein (1880-1961), gran mestre polonès, un dels primers 27 arreu del món l’any 1950, que deia “És clar que em prenc unes vacances cada any, 5 dies. Els altres 360 dies em dedico als escacs!”.

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