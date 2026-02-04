El proppassat diumenge, la tercera jornada de lliga catalana d’escacs fou jornada negra pels Elefants en els seus desplaçaments.
L’Elefant A va alinear Tordesillas, Massana, Montraveta, Manzano, Betama, Cercós, Rovira, i Merino. El Juneda va alinear els seus millors jugadors i va derrotar a la majoria de jugadors solsonins, excepte un parell.
Manzano va sorprendre amb un gambit, seguit d’un atac projectant els peons del flanc de rei contra l’enroc rival, desmuntant-ne la defensa i aconseguint el punt.
Tordesillas va anar de menys a més, sortint inferior de l’obertura, poc a poc va anar recuperant i al final de la partida, amb una posició equilibrada, ambdós jugadors van signar taules.
Una nova derrota, 6,5 - 1,5, que fa que els solsonins segueixin cuers...
Per la seva banda, L’Elefant B va alinear Martí Arredondo, Jan Torrent i Aniol Puit. Els solsonins van comprovar que l’Ateneu de Tàrrega és un fortí i, no sense lliurar bona batalla durant unes dues hores de joc, van acabar tots derrotats.
Així, amb un 3-0, els de l’Urgell van fer tastar la primera derrota als solsonins, que d’aquesta manera cauen de la 2a a la 5a posició...
En jornades com aquesta, els escaquistes solsonins reivindiquen al campió mundial José Raúl Capablanca Graupera (1888-1942), “De poques partides he après tant com de la majoria de les meves derrotes”.
La propera setmana, els dos equips solsonins juguen a casa.
L’Elefant A rep el Mollerussa B, i l’Elefant B rep el Mollerussa F. Sort!
Si voleu veure les partides i donar suport als solsonins, serà diumenge, a partir de les 9.30 i durant el matí, a la sala d’actes del Casal de Cultura.