21 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

La 35a Lliga Comarcal de Futbol Sala arrenca aquest cap de setmana amb més de 170 jugadors inscrits

El campionat incorpora novetats en la gestió mitjançant una nova aplicació mòbil

  • Un partit de la lliga comarcal del Solsonès -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de novembre de 2025 a les 20:37

Aquest cap de setmana comença la 35a edició de la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès, una de les competicions esportives amb més trajectòria i participació de la comarca. Enguany, el campionat compta amb més de 170 jugadors inscrits i presenta un augment en el nombre d’equips, destacant especialment el retorn del FS Sant Llorenç, que torna a la competició després d’un període d’absència.

Una de les principals novetats d’aquesta edició és la millora en la gestió del campionat a través d’una nova APP, que permetrà a jugadors i aficionats consultar resultats, classificacions, calendari i incidències en temps real, facilitant així un seguiment més àgil i accessible de la competició.

Pel que fa al sistema de competició, la lliga es disputarà a una volta, i es completarà amb la tradicional Copa Comarcal, que tancarà la temporada i donarà l’oportunitat a tots els equips de lluitar per un segon títol.

Calendari de la Jornada 1 (22 i 23 de novembre)

  • LLADURS-FORMATGERIA ROTXES – "EL PUNXO" DE NAVÈS
  • ARDÈVOL – BAR CASTELL
  • FS SANT LLORENÇ DE MORUNYS – FS SOLSONA-INSTAL·LACIONS XDM
  • CASTELLAR DE LA RIBERA – CAMBRILSANTCLIMENÇ
  • CLARIANA DE CARDENER – LLOBERA
  • OLIUS-ATLÈTIC PI – KC-RODI MOTORS
  • DESCANSA: FS CARDONA

Amb aquesta nova edició, el Consell Comarcal del Solsonès reafirma el seu compromís amb la promoció de l’esport amateur i amb el foment d’hàbits saludables i espais de cohesió entre la comarca.

Et pot interessar