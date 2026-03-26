La crònica dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
Derrota del sènior femení del CB Solsona davant el líder, l'ASFE Sant Fruitós (41-69)
El sènior femení del Club Bàsquet Solsona va caure derrotat davant l'ASFE Sant Fruitós, líder invicte del grup i a prop de confirmar l'ascens de categoria, en un partit disputat a Solsona marcat per un inici molt contundent de les visitants.
L'ASFE va sortir amb la voluntat de decidir el partit des del primer moment i ho va aconseguir gràcies a una defensa molt intensa i un bon encert en el tir exterior. Aquest domini es va traduir en un clar 8-22 al final del primer quart, una diferència que va condicionar la resta de l'enfrontament.
A partir d'aquí, el Solsona va reaccionar i va competir amb dignitat. Tant el segon com el tercer quart van ser molt més equilibrats, amb intercanvi de cistelles i un joc més igualat. Tot i l'esforç de les solsonines, es va arribar al descans amb un marcador de 23-38, i al final del tercer període, amb 34-49.
En l'últim quart, el conjunt visitant va tornar a imposar el seu ritme i va acabar d'ampliar l'avantatge fins al 41-69 final, amb què va certificar una victòria clara.
Malgrat la derrota, les taronja-i-negres van saber competir durant bona part del partit davant un rival de gran nivell, especialment després d'un primer quart molt exigent que va marcar el desenvolupament del duel.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Solsona 59-62 Sant Andreu de Natzaret
(21-22 / 24-43 / 39-53 / 59-62)
El CB Solsona va caure dissabte a casa per un ajustat 59-62 davant el Sant Andreu de Natzaret en un partit intens que es va decidir en els instants finals.
El duel va començar molt igualat, amb intercanvi constant de cistelles i ritme alt per part d'ambdós equips. El primer quart es va tancar amb un lleuger avantatge visitant (21-22), deixant clar que seria un enfrontament disputat fins al final.
En el segon període, però, el conjunt de Badalona va fer un pas endavant. Amb una defensa més agressiva i encert en atac, va aconseguir obrir escletxa al marcador. El CB Solsona va tenir dificultats per trobar fluïdesa ofensiva, fet que va permetre als visitants arribar al descans amb un clar 24-43.
A la represa, els solsonins van reaccionar. Van millorar en defensa i van començar a retallar diferències amb més intensitat i encert, però el rival va gestionar el seu avantatge i va mantenir el control del partit al final del tercer quart (39-53).
L'últim període va ser el millor dels locals. Empesos pel seu públic, van augmentar el ritme i la pressió, aconseguint apropar-se progressivament en el marcador. El Solsona va arribar amb opcions reals als minuts finals, però el Sant Andreu de Natzaret va saber mantenir la calma i assegurar una victòria treballada per 59-62.
Tot i la derrota, cal destacar la bona imatge del CB Solsona en la segona meitat, mostrant caràcter i capacitat de reacció davant un rival que va aprofitar millor els seus moments.
JÚNIOR MASCULÍ
Sferic Terrassa 60-30 CB Solsona
Diumenge, el júnior masculí del CB Solsona visitava la pista de l'Sferic de Terrassa, un rival directe en la classificació, en un partit que havia de permetre als taronges consolidar la part alta de la taula.
El partit va començar amb poc encert i un ritme lent que afavoria l'equip local. Les constants ajudes defensives castigaven un atac excessivament individual del conjunt solsoní, que va acabar el primer període amb només 7 punts (12-7). En el segon quart, els visitants van millorar lleugerament en atac, però va ser insuficient davant l'encert des de la línia de tres de l'Sferic (quatre triples en set minuts). D'aquesta manera, els locals van obrir un primer avantatge considerable i es va arribar al descans amb un 30-19.
A la represa, l'atac solsoní va continuar col·lapsat: poca circulació de pilota, excés de bot i massa accions individuals. Sense haver de forçar gaire la màquina, els terrassencs van continuar ampliant la diferència en el marcador fins al 42-26 al final del tercer període. En el darrer quart, lluny de capgirar la situació, i fruit de la frustració acumulada, els solsonins van començar a perdre pilotes i a cometre errors no forçats, fins a arribar al final del partit amb un resultat de 60-30.
Derrota dura del júnior masculí davant d'un rival directe, en un partit en què l'equip no va mostrar el seu joc en cap moment. Ara toca passar pàgina, aprofitar els dies de descans per agafar forces i recuperar sensacions, perquè l'equip pot jugar molt millor.
CADET MASCULÍ
CB Solsona 57-48 Centelles
Dissabte, el cadet masculí del CB Solsona va sumar una bona victòria a casa davant el CB Centelles (57-48) en un partit molt complet dels solsonins, que van mostrar un alt nivell de joc i una gran concentració durant bona part de l'enfrontament.
Des de l'inici, el conjunt taronja va saber imposar el seu ritme i controlar el desenvolupament del partit, mantenint avantatges al marcador gràcies a un joc sòlid tant en defensa com en atac.
Tot i el bon domini mostrat durant gran part del duel, els minuts finals van ser més exigents. El Centelles va pressionar en el tram decisiu i va intentar retallar distàncies, però els solsonins van saber mantenir la calma i gestionar l'avantatge per assegurar el triomf.
Cal destacar i agrair l'ajuda de la Txell i la Lia, de linfantil femení, que van donar un cop de mà a l'equip. També volem enviar molts ànims als tres jugadors lesionats, amb l'esperança de veure'ls ben aviat de nou a la pista.
INFANTIL FEMENÍ
CB Solsona 71-51 CB Prat Montibello A
Partit disputat el de l'infantil femení dissabte a casa, tot i el marcador final. Les solsonines s'enfrontaven a un equip dur que tenia les coses molt clares des de l'inici del duel. La posada en escena de les locals va ser bona i, després d'un intercanvi de cistelles, el Solsona va aconseguir un petit avantatge de sis punts (18-12).
En el segon quart es va mantenir la mateixa dinàmica: el conjunt taronja-i-negre era capaç d'anotar si robava pilotes i sortia al contraatac, però la defensa no acabava de funcionar i el Prat es mantenia a una distància curta gràcies al seu encert exterior. Al final del període, quan la diferència havia arribat als 13 punts, les visitants van anotar un triple a l'últim segon des de nou metres (18-14).
A la represa, però, tot va canviar i el Solsona no va sortir amb el mateix nivell d'intensitat que les rivals. Les visitants lluitaven totes les pilotes i anaven amb decisió al rebot, mentre que les locals perdien la concentració amb les decisions arbitrals i s'ofuscaven en atac. Però el principal problema era la defensa: no es va interpretar bé el que s'havia de fer i el Prat en va treure molt profit, fins al punt de posar-se per davant en el marcador.
Després d'un temps mort i alguns canvis en l'equip, la dinàmica va tornar a canviar. Les jugadores que van entrar van llegir millor la defensa i van saber com robar pilotes, generant contraatacs clars que van retornar l'avantatge a les solsonines (13-16).
L'últim quart va ser un dels millors de la segona volta. La defensa amb ajudes permetia tancar la cistella i recuperar moltes pilotes, els contraatacs eren clars, però el més destacat va ser l'atac estàtic. Durant molts minuts, les jugades van ser elaborades i tot l'equip participava per trobar el camí cap a cistella, movent la defensa rival (22-9).
Aquest partit ha de servir per millorar alguns conceptes, sobretot en defensa, i per entendre que mai es pot jugar un partit sense tensió ni intensitat.
INFANTIL MASCULÍ
CB Castellar 80-22 CB Solsona
Dissabte, l'infantil masculí es va desplaçar a jugar la pista del Castellar del Vallès. El partit va començar amb els jugadors molt actius, però des d'un primer moment l'equip rival va dominar el marcador -el primer quart es va tancar amb un 12 a 6.
En el segon període, el Solsona va millorar en atac i va aconseguir trobar algunes bones accions ofensives. Tot i això, les dificultats en el control del rebot van continuar penalitzant l'equip, fet que va permetre als locals ampliar l'avantatge fins al 30-12 amb què es va arribar al descans.
A la represa, el partit es va posar encara més coll amunt. El Castellar va augmentar el ritme i l'encert, mentre que el Solsona va patir en defensa, una situació que es va traduir en el 58-14 amb què es va tancar el tercer període.
Malgrat el marcador advers, els solsonins no van baixar els braços i en l'últim quart van reaccionar amb una millor actitud defensiva i més continuïtat en atac. Aquesta millora va permetre competir millor els últims minuts, sumar punts i tancar el partit amb el resultat final de 80-22.
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Puig-reig 2 73-34 CB Solsona
Dissabte passat, el mini femení del CB Solsona va afrontar un partit exigent a la pista del Puig-reig, en un escenari poc habitual per a les solsonines. Malgrat la dificultat del rival i del context, l'equip va sortir molt endollat des del primer minut, mostrant actitud, intensitat i moltes ganes de competir.
Durant els primers quarts, el Solsona va intentar plantar cara amb una bona feina defensiva i buscant el joc col·lectiu en atac. Tot i l'esforç de les visitants, però, les locals van saber imposar el seu ritme i aprofitar millor les seves oportunitats, fet que els va permetre anar ampliant l'avantatge al marcador.
A mesura que avançava el partit, les nostres jugadores no van baixar els braços en cap moment. Van continuar treballant, lluitant cada pilota i intentant millorar en cada acció, tant en defensa com en atac. Malgrat els moments difícils, l'equip va demostrar caràcter i ganes de seguir competint fins al final.
En els últims quarts, el ritme es va mantenir alt, però el Solsona va seguir donant la cara, mantenint la intensitat i sense rendir-se en cap moment.
Tot i el resultat final, s'ha de valorar l'esforç i l'actitud de totes les jugadores. Van saber adaptar-se a una pista complicada, van competir des del minut zero fins al final i van demostrar que aquest és el camí a seguir.
PREMINI
CB Solsona 23-53 CB Igualada
El partit del cap de setmana passat al pavelló municipal de Solsona dels preminis locals davant del CB Igualada va deixar bones sensacions malgrat el resultat desfavorable que va donar la victòria als visitants.
Es va poder veure una clara millora en els taronges respecte a la temporada anterior, amb un equip més implicat i una actitud positiva a la pista. Tot i això, encara va faltar més joc en equip, especialment en la circulació de pilota i en els aspectes defensius. En alguns moments es va abusar del bot, i caldrà apostar més per compartir la pilota i fer-la circular amb rapidesa.
També és important incidir en les transicions entre atac i defensa, així com córrer més per facilitar el joc i generar situacions d'avantatge.
Malgrat tot, el Solsona va fer un gran treball, amb molt esforç, dedicació i una gran actitud. A poc a poc, es van veient els resultats de la feina i la millora és evident. Cal continuar treballant en aquesta línia: el camí és el correcte!