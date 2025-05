Les cròniques del CB Solsona

SÈNIOR MASCULÍ

CB Solsona 70-69 CB Santfeliuenc

Dissabte passat, el sènior del CB Solsona tancava a casa la temporada tot enfrontant-se a un Santfeliuenc ja campió de lliga. Els líders van venir a totes, disposats a endur-se també aquesta última victòria; però els solsonins, matemàticament ja cinquens a la taula, no volien deixar escapar l'oportunitat de guanyar l'últim partit a casa.

Senior masculí CB Solsona

Lluís Closa

La primera part del partit va ser d'una intensitat altíssima. Els dos conjunts mostraven bon posicionament i agressivitat en defensa i bon joc i idees clares en atac. Així, estirant i arronsant la corda tota l'estona, els taronges arribaven al descans amb un 32-31 a favor.

La segona meitat començava a favor dels visitants, ja que els locals van sortir adormits a pista i propiciaven un mal parcial en contra. La reacció, però, no es va fer esperar, i de seguida el partit va recuperar la dinàmica de la primera meitat, on els dos equips van lluitar i treballar de valent a ambdues cistelles. Tant va ser així, que el partit no es va decidir fins als últims segons, amb un ajustat 70-69.

S'acaba una temporada en la qual s'ha fet molt bona feina i l'equip ha fet un pas endavant. S'han perdut partits que s'haurien d'haver guanyat i, en aquest cas, segur que l'equip hauria quedat molt més amunt en la classificació. Tot i així, amb aquest últim partit, l'equip ha donat un cop de puny sobre la taula i ha demostrat de què és capaç, així que la present campanya es tanca amb un dolç gust de boca.

SÈNIOR FEMENÍ

Torelló 46-66 CB Solsona

Victòria a domicili per tancar una gran temporada, dissabte a la tarda. En l'últim partit de l'equip aquesta temporada, les solsonines van sortir amb un bon ritme, que ens va permetre agafar una primera renda de set punts al final del primer quart (8-15).

En el segon període, les locals van augmentar l'agressivitat defensiva i van dificultar els nostres atacs. Malgrat tot, arribàvem al descans amb avantatge (22-31).

A la represa, les nostres jugadores van sentenciar el partit. Les variants defensives del Torelló no van ser impediment perquè la diferència anés augmentant al nostre favor (40-53 al final del tercer quart). Vam arribar al final del partit amb un 46-66.

Tanquem la temporada en cinquena posició, amb un balanç de 14 victòries i vuit derrotes, i molt bones sensacions d'un sènior femení ja consolidat en l'estructura del club. (Encara que els partits oficials s'hagin acabat, seguim!)

SOTS-25 FEMENÍ

AEC Collblanc 70-21 CB Solsona

Diumenge al migdia, les solsonines visitaven la pista del quart classificat, el Collblanc, en l'últim partit de la temporada. Des del primer minut, les locals van pressionar la sortida de pilota, fet que va provocar molts errors en les passades de les nostres jugadores. A més a més, els problemes per controlar el rebot defensiu van permetre massa segones oportunitats a l'equip rival. El resultat era de 38 a 11 a la mitja part.

Al descans es van fixar diferents objectius secundaris per poder afrontar els últims 20 minuts de la temporada amb més de motivació. I encara que el marcador no ho reflectís, per culpa de la manca d'encert en atac, el joc de les solsonines va millorar considerablement en la segona meitat, amb un resultat final de 70 a 21.

Amb aquest matx, el sots-25 femení del Solsona posa el punt final a una temporada complicada, però amb la satisfacció d'un grup de vuit jugadores que ha tornat a jugar i a gaudir del bàsquet, després d'un llarg període d'inactivitat. Per acabar, només em falta donar les gràcies a les 20 jugadores que han format part de l'equip i, en especial, a les 12 cadets/júniors que ens han ajudat desinteressadament al llarg de la temporada: sense vosaltres això no hauria estat possible!

JÚNIOR MASCULÍ A

CB Solsona 54-62 CN Sabadell

El júnior A del Solsona tanca la temporada jugant a casa contra el Natació Sabadell. Els solsonins sortien amb orgull i ganes d'emportar-se la victòria, amb un parcial de 14-2. Però els visitants van demostrar per què també estan en aquesta categoria, i al segon quart van igualar el partit.

La resta del partit va ser un estira-i-arronsa, i es va arribar als últims minuts amb un petit desavantatge per als locals. Al final, els tirs errats, acompanyats d'un mal arbitratge (que, sorprenentment, és habitual, tot i la categoria i el nivell en què es juga), van fer que l'esforç taronja no fos suficient.

S'acaba una temporada plena de bons records, bona competició i molt creixement personal per als jugadors. Gairebé tots els partits s'han competit i s'han pogut guanyar, fet que té molt mèrit per a uns júniors amb un coratge enorme. Tot i ser de primer any, han representat amb orgull el club i la ciutat com ningú, i cal destacar-los tots: Biel, Jan, Valero, Arnau, Ton, Issouf, Dani, Jordi, Joan, Tomàs i Roger. El club té un gran futur! Enhorabona a tots.

Fotos del cap de setmana 3 i 4 de maig de 2025

Imatges de Lluís Closa:

Sènior masculí vs. Santfeliuenc: https://flic.kr/s/aHBqjCcNEF

Arxiu particular:

Sadjunta foto del darrer partit del sènior femení