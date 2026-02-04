Les cròniques dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
Victòria del sènior femení del CB Solsona davant el Navàs (59-52)
Victòria important a casa del sènior femení del CB Solsona contra el Navàs en el partit disputat diumenge al matí, amb un resultat final de 59 a 52. El triomf permet a les solsonines trencar una dinàmica negativa, després d'encadenar diverses derrotes en finals ajustats.
L'inici del partit va ser favorable a les locals, que van sortir amb bon ritme de joc i un notable encert en el tir exterior, en un primer quart molt obert ofensivament per part d'ambdós equips. El Solsona va tancar el primer període amb un lleuger avantatge de 23-20.
A partir del segon quart, però, les defenses van guanyar protagonisme i el ritme anotador va disminuir. L'agressivitat i l'encert van permetre al Navàs capgirar el marcador i arribar al descans amb avantatge, 34-37, després d'haver assolit una diferència màxima de set punts pocs minuts abans.
La reacció de les solsonines va arribar gràcies a una bona pressió defensiva, amb què van recuperar el control del partit i van tornar-se a posar per davant (39-37). El tercer quart va ser de poca anotació, però molt treballat, i es va arribar al seu final amb un ajustat 45-43 a favor del Solsona.
L'inici de l'últim període va ser determinant. La intensitat defensiva i el bon moviment de pilota en atac van permetre a les locals obrir una escletxa important i aconseguir un avantatge màxim d11 punts (54-43) a falta de set minuts per al final. Tot i els intents de les navassenques per retallar diferències, el conjunt taronja va saber gestionar els minuts finals amb serenitat i solidesa per acabar certificant una victòria molt treballada i merescuda per 59-52.
SOTS-20 MASCULÍ
Maristes Ademar 54-50 CB Solsona
Parcials: (11-20 / 20-32 / 41-39 / 54-50)
Dissabte el sots-20 del Solsona va desplaçar-se a Lleida per a un partit marcat clarament pel domini de les defenses, que es van imposar durant tot l'enfrontament. El CB Solsona va començar molt sòlid, controlant el ritme i arribant al descans amb avantatge en el marcador. A la represa, però, el matx es va endurir encara més, amb molta intensitat i poques concessions per part d'ambdós equips.
Els locals van aconseguir retallar diferències al tercer quart i van arribar als últims minuts amb el partit totalment obert. Malgrat l'esforç i la lluita fins al final, els solsonins no van ser capaços d'endur-se la victòria per ben poc, en un duel molt disputat i físic fins a l'últim instant.
CADET FEMENÍ
CB Artés 53-47 CB Solsona
L'equip cadet femení del Club Bàsquet Solsona va caure derrotat, dissabte passat, en el seu desplaçament a la pista de l'Artés per 53 a 47, en un partit que no va ser el millor de les solsonines. Un dels factors determinants del duel va ser el rebot, un aspecte que el Solsona no va aconseguir controlar en cap moment. Les jugadores locals de l'Artés van dominar aquesta faceta del joc, fet que els va permetre disposar de segones opcions ofensives i portar la iniciativa durant bona part del partit.
Malgrat aquestes dificultats, el Solsona va competir fins al final i no va perdre mai la cara al partit. El marcador va ser molt ajustat en tot moment, amb diferències que no van arribar a superar mai els deu punts. Al final del primer quart, el conjunt taronja-i-negre dominava lleugerament (1013), però l'Artés va capgirar el marcador abans del descans (28-21). El partit va tornar a igualar-se al tercer període, que es va tancar amb un ajustat 36-35, i ho va deixar tot obert per a l'últim quart.
En els minuts finals, però, la defensa agressiva de les artesenques va dificultar les accions ofensives de les visitants, que no van trobar la fluïdesa necessària per capgirar el resultat, i les locals es van acabar imposant.
CADET MASCULÍ
La Salle Manresa 51-69 CB Solsona
Victòria important del cadet del Solsona a la pista de la Salle Manresa. El partit va començar molt igualat, amb minuts de tanteig i molta intensitat per part d'ambdós equips. A partir del segon quart, però, la defensa i l'esforç col·lectiu dels visitants van marcar la diferència i els va permetre agafar avantatge i trencar l'enfrontament.
Els solsonins van mantenir el ritme i la concentració fins al final per sumar un bon triomf fora de casa. Seguim treballant.
INFANTIL FEMENÍ
CB Corbera Negre 65-70 CB Solsona
Partit intens, dissabte, contra el Corbera, que les jugadores solsonines van saber guanyar dues vegades. L'encontre va començar igualat amb un intercanvi de cistelles fins a la meitat del quart, quan les visitants van collar la defensa i van permetre bons contraatacs (16-20).
Al segon quart, les locals van defensar millor i van tenir un bon encert exterior des del triple i van aconseguir empatar el partit. Un altre triple les va posar per davant i el marcador va ballar per un punt de diferència entre ambdós equips. Quan quedaven dos minuts per arribar a la mitja part, el Solsona va trobar el camí a cistella gràcies a la bona feina en defensa i va aconseguir un parcial de 9 a 0 per tenir una mica de tranquil·litat (17-22).
El principi del tercer període va ser testimoni del millor joc de les solsonines, que van fer una defensa pressionant que impedia el joc dinàmic de les locals i uns atacs ben elaborats que van permetre agafar una distància de més de vint punts (11-21).
L'últim quart va continuar igual. El CB Solsona jugava amb jugadores de primer any, que van posar en pràctica el que han après durant la temporada. El marcador era favorable però les locals no van abaixar els braços tot i perdre per 23 punts. De cop, les solsonines van deixar de jugar amb criteri en atac i van cometre massa errors en defensa; es va donar aire al Corbera, que va començar a creure en la remuntada.
El parcial era demolidor i les del conjunt negre es van posar a set punts. Temps mort amb canvis de les visitants per posar ordre. Les locals es van arribar a situar a quatre punts, però les solsonines van aguantar la pressió per acabar amb una victòria de molt de mèrit (21-7). Així vam culminar un partit que dona una lliçó a un equip que està aprenent cada dia, però que encara ha de treballar molt.
INFANTIL MASCULÍ
CB Santpedor 49-43 CB Solsona
Derrota de l'infantil masculí el cap de setmana passat a la pista del Santpedor. L'inici del partit va començar amb intercanvi de cistelles entre ambdós equips, i es va arribar al final del primer període amb un marcador igualat, 12-14.
El segon quart el Solsona tenia clar que, per guanyar distàncies, calia treballar molt en defensa, i així va ser. El bon treball en equip i la pressió defensiva van permetre als visitants recuperar pilotes i eixamplar la diferència gràcies a un parcial de 0-8. A més, gràcies a la bona circulació de pilota es van trobar bons tirs alliberats, i es va assolir un 18-24 al final de la primera part.
La defensa zonal del Santpedor, però, va frenar el ritme del Solsona, després del descans. Tot i així, amb un moviment ràpid de pilota els taronja-i-negres van poder seguir anotant i mantenint la distància, amb un 25-33 al final del tercer període.
Però al darrer quart, els locals va canviar el ritme de joc, i van augmentar la intensitat tot dificultant el joc del Solsona. La pressió dels santpedorencs va provocar males decisions als solsonins, que els rivals van saber aprofitar per anotar tranquil·lament i, gràcies a un parcial de 12-2, es van avançar en el marcador.
El Solsona va seguir treballant fins al final, però la manca d'encerts va dificultar retallar la distància. Tot i el resultat final, cal felicitar l'equip solsoní per la feina feta.
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Castellet 81-55 CB Solsona
Dissabte, el CB Solsona U12F va disputar un partit intens a la pista del CB Castellet-Montse Interiors, que va acabar amb un resultat final de 81 a 55 desfavorable per a les nostres jugadores.
El partit va començar amb un Solsona una mica adormit, fet que l'equip local va saber aprofitar des dels primers períodes, imposant un ritme alt i anotant amb facilitat. Tot i aquest inici complicat, les solsonines no van abaixar els braços en cap moment i van mostrar una molt bona actitud durant tot el matx.
En atac, l'equip va saber crear bones oportunitats, va moure bé la pilota i va trobar situacions clares de cistella, especialment a partir dels períodes centrals. L'esforç i les ganes van ser constants i van reflectir la voluntat de competir fins al final.
En defensa, però, no va ser el millor dia. Les dificultats per aturar l'atac rival i algunes desconnexions defensives van permetre al CB Castellet ampliar la diferència en el marcador, fet que va acabar sent decisiu per al resultat final.
Malgrat la derrota, el partit deixa aprenentatges importants i posa en valor l'actitud, lesforç i la capacitat de lluita de les jugadores, aspectes clau en aquesta etapa de formació.
PREMINI
CB Solsona 17-67 CB Castellbisbal
El premini del CB Solsona va rebre el CB Castellbisbal dissabte en un partit on l'equip local va mostrar bona actitud i voluntat de competir. Tot i algunes males passades, el conjunt va saber generar bons tirs i buscar opcions ofensives al llarg del partit.
En defensa, algunes badades i la manca d'ajudes col·lectives van permetre al rival augmentar la pressió i ampliar la diferència en el marcador. Malgrat això, els solsonins no va abaixar els braços en cap moment.
Aquest darrer partit reforça la importància de no decaure davant les dificultats, de continuar sumant aprenentatges i de seguir esforçant-se fins al final, mantenint el treball en equip com a base de la millora.