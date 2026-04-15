Les cròniques dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
CB Martorell A 67-64 CB Solsona
El sènior femení del CB Solsona va caure derrotat a la pista del Martorell dissabte en el partit avançat de la 24a jornada, en un duel marcat per la igualtat però amb domini constant de les locals.
L'enfrontament va començar amb molta igualtat, tot i el bon encert exterior del Martorell, que va tancar el primer quart amb un ajustat 18-16. A les solsonines els va costar entrar en joc, però van saber reaccionar a temps per mantenir-se a prop en el marcador.
El segon període va ser determinant. Un canvi defensiu de les locals, passant a zona, va propiciar un parcial de 13-0 que va disparar la diferència fins als 15 punts. Tot i aquest cop dur, les del Solsona van reaccionar i van retallat distàncies abans del descans, al qual es va arribat amb un 37-30.
A la represa, el guió va canviar. Les solsonines van prendre el control del ritme i van signar un bon tercer quart (12-13), fins a situar-se a només quatre punts i tancar-lo amb un 49-43. L'últim període va mantenir la mateixa dinàmica, amb intercanvi de triples i un Solsona més encertat que continuava escurçant diferències (18-21).
En els darrers minuts, les visitants van arribar a col·locar-se a només tres punts després d'un triple final, però la reacció arribava massa tard i no va haver-hi temps per culminar la remuntada.
SOTS-20 MASCULÍ
Reus Deportiu 60-75 CB Solsona
(12-21 / 29-43 / 46-60 / 60-75)
El cap de setmana passat, el Reus Deportiu no va poder superar el CB Solsona en un partit intens disputat en terres tarragonines, que va acabar amb victòria visitant per 60 a 75. Des del salt inicial, el conjunt solsoní va imposar el seu ritme de joc, mostrant-se més encertat en atac i sòlid en defensa.
El primer quart ja va marcar diferències (12-21), amb els visitants dominant el rebot i sortint ràpid al contraatac. En el segon període, el Reus va intentar reaccionar, però el Solsona va saber gestionar lavantatge amb intel·ligència i va ampliar la distància al descans (29-43). La circulació de pilota i l'efectivitat exterior van ser claus perquè els visitants mantinguessin el control del partit.
A la represa, el guió no va variar. Tot i alguns intents locals per retallar diferències, els solsonins van continuar portant el pes del joc i arribaven a l'últim quart amb un còmode avantatge (46-60).
En els darrers deu minuts, el conjunt taronja va saber administrar la renda sense patir en excés i va assegurar un merescut triomf per 60-75 que consolida el CB Solsona a la part alta de la classificació en una meritòria quarta posició.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Solsona 42-58 CB Castellar Groc
El cap de setmana passat, el júnior masculí rebia la visita del líder de la categoria, el CB Castellar, motiu pel qual es preveia un partit difícil per als locals.
Els solsonins van començar el partit amb un parcial favorable de 9 a 0 gràcies a una molt bona circulació de pilota. En els minuts següents el partit es va igualar i van arribant al final del primer quart amb un resultat de 15 a 10. En el segon període els locals van mantenir un bon ritme de joc, i amb dos triples consecutius van ampliar l'avantatge fins als 10 punts. Tot i així, un parell d'errades de concentració van permetre al CB Castellar igualar el partit a 26 en només dos minuts, resultat amb el qual es va arribar al descans.
A la represa, els visitants van augmentar la seva intensitat defensiva, i encara que l'atac solsoní va generar bones accions de llançament, es van errar les ocasions clares prop de cistella. De nou, el període va acabar amb un parcial favorable al Castellar, 30-41 al minut 30 de partit. En el darrer quart els taronja-i-negres van continuar amb dificultats per anotar, motiu pel qual es va decidir pressionar a tota pista per intentar recuperar pilotes i capgirar el marcador. Tanmateix, tres triples consecutius dels visitants en tot just un minut van apagar definitivament qualsevol intent de remuntada i van deixar el marcador final en 42-58.
Derrota agredolça del júnior masculí, que havia competit de tu a tu amb el líder durant els primers 25 minuts de joc. La manca d'encert ofensiu i el cansament acumulat en el tram final van acabar condemnant l'equip local.
CADET FEMENÍ
Victòria del cadet femení del CB Solsona davant l'Artés (48-37)
El cadet femení del Club Bàsquet Solsona va aconseguir dissabte a casa una treballada victòria davant l'Artés per 48 a 37, en un partit molt igualat que no es va decidir fins a l'últim quart. Durant bona part del duel, la igualtat va ser la tònica dominant. L'Artés es va mostrar encertat en el tir exterior, mentre que les solsonines tenien dificultats per trobar bones opcions ofensives.
El primer quart es va tancar amb un lleuger avantatge visitant (8-11), i el segon va seguir el mateix guió i es va arribar al descans amb 22-24.
El tercer període va ser especialment travat, amb moltes dificultats per anotar per part d'ambdós equips. El parcial de 5-5 reflecteix la duresa i la falta de fluïdesa en el joc, arribant al final del quart amb 27-29, deixant-ho tot obert per als últims deu minuts.
Va ser en aquest darrer període on el conjunt taronja-i-negre va fer el pas endavant definitiu. Una gran sortida, basada en una pressió intensa a tota pista i un millor encert en el tir exterior, va permetre a les locals signar un espectacular parcial de 16-0, que va situar el marcador en 43-29 a falta de quatre minuts i va deixar el partit pràcticament sentenciat. En els instants finals, l'intercanvi de cistelles ja no va alterar el desenllaç, i el partit es va tancar amb el definitiu 48-37.
Un triomf de mèrit del cadet femení del Solsona, construït a partir de la paciència i resolt amb una gran actuació en l'últim quart.
INFANTIL FEMENÍ
CB Solsona 72-41 CB Corbera Negre
L'infantil femení del CB Solsona va superar diumenge el Corbera al pavelló municipal de Solsona en un partit davant un rival intens que, tot i presentar-se amb pocs efectius, no es va rendir en cap moment.
El primer quart va començar amb un intercanvi constant de cistelles. Les solsonines no es mostraven prou aplicades en defensa i permetien a les visitants jugar amb comoditat. El joc era travat i poc vistós i, tot i elaborar algunes accions en atac estàtic, la falta de pressió defensiva impedia generar contraatacs clars. El període es va tancar amb empat al marcador (15-15).
Al segon quart, però, les locals van canviar d'actitud i van intensificar la defensa. Aquesta millora va permetre recuperar nombroses pilotes i sortir amb rapidesa al contraatac, aconseguint cistelles més senzilles. El Solsona va començar a marcar distàncies i el marcador ja reflectia la seva superioritat. A més, l'atac estàtic continuava funcionant i l'equip va arribar al descans amb un avantatge de 18 punts (28-10).
A la represa, les taronja-i-negres van provar una defensa a tota la pista, pressionant la sortida de fons amb l'objectiu de trencar definitivament el partit. Tot i això, l'execució tàctica no va ser del tot bona i el físic tampoc va acompanyar. Durant alguns minuts el Corbera es va mostrar més intens, dominant el rebot i lluitant cada pilota. Malgrat tot, la qualitat global de les locals va permetre continuar ampliant la renda (13-8).
L'últim quart no va destacar pel bon joc de les solsonines. L'atac estàtic es va tornar espès i mancat d'idees, amb poca valentia de cara a cistella, fet que va facilitar la tasca defensiva de les visitants. El Corbera, com ja havia fet al partit de la primera volta, va mostrar orgull i competitivitat fins al final, sense deixar de creure en el partit tot i la diferència al marcador (16-18).
Un duel que ha de servir d'aprenentatge: sense més treball als entrenaments i una millora del factor físic, l'equip no pot mostrar tot el seu potencial a la pista. El conjunt continuarà treballant per seguir elevant el seu nivell.
INFANTIL MASCULÍ
CB Solsona 51-73 CB Santpedor
Derrota a casa de l'infantil masculí del CB Solsona aquest cap de setmana davant del Santpedor. L'inici del partit va començar igualat, amb intercanvi constant de cistelles i arribant al final del primer període amb un marcador ajustat, 14-18.
El segon quart va arrencar amb clar domini del ritme per part dels visitants, que van arribar a obrir una escletxa de nou punts aprofitant la falta de concentració defensiva del Solsona, castigada amb pèrdues i contraatacs rivals. Tanmateix, després dun temps mort, el conjunt taronja-i-negre va reaccionar amb caràcter: va apujar la intensitat al darrere, va trobar fluïdesa en la circulació ofensiva i, amb un contundent parcial de 12-0, va retallar diferències i capgirar la dinàmica del partit.
Amb un marcador igualat, el Santpedor va saber controlar el joc i tornar a posar-se per davant. La seva agressivitat defensiva va frenar el ritme dels solsonins, que tenien dificultats per anotar. Això va fer que l'infantil es desconnectés defensivament i el visitant acabés sentenciant el partit, amb un últim període de 5-24. Tot i el resultat, l'equip solsoní va treballar molt bé durant gran part de l'encontre.
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Solsona 72-62 CB Castellet
Dissabte, les jugadores del Solsona van sortir davant del Castellet molt concentrades des de bon principi, i van imposar un ritme alt tant en defensa com en atac. La bona pressió defensiva va permetre recuperar moltes pilotes i sortir ràpid al contraatac, van aconseguir cistelles fàcils i van controlar el marcador durant els primers períodes.
A mesura que avançava el matx, l'equip visitant va anar trobant millors opcions en atac i va aconseguir retallar diferències. El que semblava un partit còmode es va anar ajustant fins al punt que el Castellet es va situar a només dos punts. En aquell moment clau, les jugadores locals van demostrar caràcter, esforç i, sobretot, joc d'equip.
Amb una defensa intensa i bones decisions en atac, les solsonines van saber gestionar la pressió dels últims minuts i van tornar a obrir escletxa al marcador fins a tancar el partit amb el 72-62 final. Assolien, així, una victòria que reflecteix el treball col·lectiu, l'esforç constant i la capacitat de lluita de tot l'equip.