Neix un nou club de dards a Solsona

Des de fa uns mesos un grup de persones està treballant per crear un club de dards a Solsona, arran l'augment de jugadors interessats a participar i competir en campionats i lligues federades de dards.
En l'actualitat, totes les persones del Solsonés que estan federades i competint, han hagut d'afiliar-se a altres clubs, o bé, adquirir una fitxa federativa com a jugador independent. Per tot això, és va convocar l'Assemblea de Constitució del club el passat dissabte dia 21 de març a les 11:00 del matí, a la sala d'actes del Casal de Cultura.
Amb l'assistència d'una vintena d'afeccionats als dards, es tractaren diversos temes, com l'explicació de les iniciatives de l'entitat, l'elecció i acceptació de càrrecs de la junta directiva del club i la signatura de l'acta de constitució i els estatuts del club. La junta del Club estarà presidida els propers quatre anys per Jaume Gual i Àngel Pérez, amb Pablo Guirado com a secretari. També es van acordar els càrrecs de tresorer i vocals.
Un cop validada la documentació al Registre d'entitats esportives i registrats com a club a la Federació Catalana de Dards, fixaran un dia per dur a terme la primera Assemblea General i obriran la possibilitat d'afilar-se al club com a persona sócia de ple dret. Recorden, que fer-se soci/socia del club no obliga a ningú a federar-se ni a competir. Simplement, és una manera de formar part de l'entitat, tenir veu i vot i fer créixer aquest esport.
Un esport amb tradició a Solsona
Des de fa uns anys, és juga una lliga de dards a Solsona, que aplega una desena d'equips. Remontant en el temps, l'any 1997 es va crear un Club de Dards a Solsona, que va tenir una vida de cinc anys, fins que va deixar l'activitat.