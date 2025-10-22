Solsona celebra la 22a Caminada d'orientació del Centre Excursionista del Solsonès

El Centre Excursionista del Solsonès convoca la 22a Caminada d'orientació de Solsona, oberta a equips d'entre dues i quatre persones. La capacitat d'orientar-se, l'observació del paisatge i l'atenció als detalls, la resistència física i el treball en equip es posaran a prova en una nova activitat oberta a tothom.
Amb la guia d'un mapa amb una sèrie de balises marcades, a partir de les 16 h i fins a les 20 h com a molt tard, cal localitzar tots els punts seguint l'itinerari que cada equip consideri més adient. Aquest és el plantejament de la 22a Caminada d'orientació que organitza el Centre Excursionista del Solsonès el 25 d'octubre.
És una activitat solidària amb La Marató de TV3, enguany dedicada al càncer, on es destinarà íntegrament la recaptació de les inscripcions (5 euros). La preinscripció es pot fer per correu-e a cexsolsones@gmail.com, presencialment a la botiga Tandem Solsona, si bé també es pot cursar el mateix dia a partir de les 15.30 h al punt de sortida.
Els equips han de ser d'entre dues i quatre persones i els menors d'edat han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta. Per participar-hi és obligatori dur telèfon mòbil amb bateria suficient, un frontal o llanterna, roba adequada i aigua.