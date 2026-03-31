Torna Lord Escacs i ja és la 13a edició

El proper 3 d'abril a Sant Llorenç de Morunys

  • Vista general del torneig

Publicat el 31 de març de 2026 a les 07:46

El proper divendres, el 3 d'abril, celebrarem la 13a edició del Lord Escacs! Aquesta vegada ho fem en divendres perquè no coincideixi amb la caminada popular. En aquesta edició tornarem a tenir premis pels primers classificats de cada categoria i premis de participació, sobretot pels nens.

Lloc

C/ de la Creueta, sala polivalent (Sant Llorenç de Morunys). Entrada per la porta entre el poliesportiu i la piscina municipal.

Horari

  • 9:45 Registre
  • 10:00 Inici torneig
  • 13:30 Entrega de premis
  • 14:00 Fi

Premis

Productes artesans de la Vall de Lord

Ritme de joc

Partides a 7 minuts i 3 segons d’increment per jugada.

Emparellaments amb sistema suís a 6 rondes

Per dubtes: 659418102 (whatsapp)

Inscripcions

Omplint el formulari: https://lordnatura.com/ca/node/add/inscripcio

Preu: 5 euros en efectiu el dia del torneig

Organitza Lord Natura

Lord Natura és una iniciativa cultural sense ànim de lucre dedicada a l’organització d'esdeveniments en aquest petit paradís anomenat la Vall de Lord.

Més informació a LordNatura.com.

Col·laboradors

Biolord, Cal Ton, Multibotiga La Canal, Cal Pascuet, Ajedrez Jose Ángel, Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i l’Arcada.

 

 

 

Et pot interessar