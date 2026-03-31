Torna Lord Escacs i ja és la 13a edició

El proper divendres, el 3 d'abril, celebrarem la 13a edició del Lord Escacs! Aquesta vegada ho fem en divendres perquè no coincideixi amb la caminada popular. En aquesta edició tornarem a tenir premis pels primers classificats de cada categoria i premis de participació, sobretot pels nens.
Lloc
C/ de la Creueta, sala polivalent (Sant Llorenç de Morunys). Entrada per la porta entre el poliesportiu i la piscina municipal.
Horari
- 9:45 Registre
- 10:00 Inici torneig
- 13:30 Entrega de premis
- 14:00 Fi
Premis
Productes artesans de la Vall de Lord
Ritme de joc
Partides a 7 minuts i 3 segons d’increment per jugada.
Emparellaments amb sistema suís a 6 rondes
Per dubtes: 659418102 (whatsapp)
Inscripcions
Omplint el formulari: https://lordnatura.com/ca/node/add/inscripcio
Preu: 5 euros en efectiu el dia del torneig
Organitza Lord Natura
Lord Natura és una iniciativa cultural sense ànim de lucre dedicada a l’organització d'esdeveniments en aquest petit paradís anomenat la Vall de Lord.
Més informació a LordNatura.com.
Col·laboradors
Biolord, Cal Ton, Multibotiga La Canal, Cal Pascuet, Ajedrez Jose Ángel, Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i l’Arcada.