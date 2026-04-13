Tres punts d'or del Solsona contra el Capellades

En la tarda primaveral del diumenge 12 d’abril, al camp de futbol municipal de Solsona, els blaus escapulats van brindar a la nombrosa afició local una victòria molt necessària per a sortir de les places de descens de categoria.
Abans del xiulet inicial, els jugadors del CF Solsona van tenir un gest emotiu cap al capità Adrià Barniol, una fotografia conjunta de suport davant d’una lesió que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc gairebé fins a final de temporada. També es va guardar un minut de silenci per la defunció del soci Joan Vantolra Vila.
La primera part va estar marcada per la disputa constant al mig del camp i per poques arribades clares a les àrees. Ara bé, en el minut 20 el davanter Houssam Jbilou, a la frontal de l’àrea, lluitant contra un defensa es va endur la pilota, va xutar a porteria i la va introduir per damunt del porter. Els de Capellades van reclamar que el Houssam havia comès una falta prèvia, però l’àrbitre va concedir el gol. 1 a 0.
Tot i no ser un partit especialment dur, si que va tenir ritme, afavorit per la gespa molla causada pel plugim persistent, que, en algun moment, va esdevenir pluja intensa. L’única targeta groga que l’àrbitre va assenyalar a un jugador foraster va ser al jove defensa dret, que va segar pel darrere el Houssam quan se n’anava directe cap a la porteria. En el minut 40, el Robert Ferrer, en rebre una pilota centrada pel Modestas, va ser tombat dins l’àrea quan estava a punt de rematar; el Robert prou va protestar aquesta possible infracció, però l’àrbitre no va xiular falta.
A la segona part l’equip foraster va sortir amb major intensitat que el Solsona, va generar uns quants córners, també serveis de banda. En els minuts 57 i 58, el Jaume Figueras va aturar dues pilotes de gol, la primera sota el travesser i la segona arran de terra parant una rematada feta dins l’àrea. El joc es va desenvolupar sobretot en el camp dels blaus escapulats, això sí, molt ben posicionats defensivament, encara que algunes vegades van haver de recórrer a faltes per tal d’aturar les envestides dels de l’Anoia. Va ser molt aplaudida una segada neta del Markel Larrañaga llançant-se a terra per tal de frenar un davanter que se n’anava tot sol cap a porteria. En diversos moments, el Solsona va limitar-se a sortir al contraatac; en un d’aquests, el Tudor Dot es va plantar sol davant l’àrea contrària, però, en no veure companys per a combinar, es va entretenir i li van prendre l’esfèrica. La intensitat dels locals va augmentar en els minuts finals; així, no va ser estrany que quatre jugadors solsonins rebessin targeta groga en els minuts 88, 89. En arribar al minut 90 ja es van sentir xiulets dels espectadors perquè volien que l’àrbitre marqués el final del partit.
Aquesta victòria allunya el CF Solsona de les quatre posicions de descens. Ara bé, només són tres punts de diferència i encara en falten quinze per a disputar. La setmana vinent hi ha la sortida al camp del Juneda, segon classificat, i el 26 d’abril ens visitarà el Linyola, que va a tres punts darrere el Solsona. Amb cinc jornades encara per a jugar, el CF Solsona haurà de continuar sumant amb el suport de l’afició i encarar amb garanties el tram final d’una temporada que, segurament, no es decidirà fins a l’últim moment.
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA
Equip inicial: Jaume Figueras Geli, Alessio Montenegro, Markel Larrañaga Piqué, Marçal Cardona Simon, Andreu Sances Mas, Raül Espuga Montaner, Denis Marian Lungu, Marc Caball Vilaseca, Modestas Melnikas, Houssam Jbilou Fahim i Robert Ferrer Feixas.
Jugadors suplents: Guillem Sances Mas (67’), Àngel Pérez Torrecillas (77’), Sergi Vendrell Pacheco (77’), Tudor Orlando Dot (87’), Albert Espuga Leal (87’), Albert Parcerisa Albacete (87’) i Bernat Carrera Jounou.
Equip tècnic:
Entrenador: Xavier Gabernet Solé
Segon entrenador: Càndid Viladrich Cardona
Delegat: Max Serra Segués
Massatgista: Juan Carlos Sanz Sierra