Cinc motius per creure en la remuntada del Barça contra l'Atlètic de Madrid a la Champions

La història es repeteix i el Barça torna a estar obligat a firmar una gesta per remuntar una eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid. A diferència de fa un mes, el repte és més factible i els de Hansi Flick han de compensar el 0 a 2 de l'anada -i no un 4 a 0 com a la Copa-, tot i que ara ho han de fer al Metropolitano i amb el pes afegit que implica la Lliga de Campions. No és una tasca senzilla, però el Barça té motius per creure en una remuntada que li permetria continuar somiant amb l'orelluda.
L'equip de les remuntades: l'esperit del Barça de Flick
El Barça de Flick és un equip d'extrems, tant pel que fa a les virtuts com pel que fa a les mancances. El Barça de Flick marca més que el de Pep Guardiola i el de Luis Enrique, juga a l'atac sense guarir-se les espatlles i assumeix més riscos que qualsevol altre conjunt europeu. Això el fa molt atractiu per a l'espectador neutral, però també per a la parròquia culer, ja que aquesta frivolitat en el joc acostuma a traduir-se en victòries. Ja deia Johan Cruyff que és millor guanyar 5 a 4 que 1 a 0.
La identitat de l'equip fa que li costi molt controlar les eliminatòries a les anades, perquè és incapaç de ser conservador i fer-se fort en defensa. Si bé, també el fa molt perillós a les tornades, ja que se sent còmode amb un guió que li permeti ser més agressiu per capgirar un marcador. A la Copa ja es va quedar a les portes de la gesta, amb el 3 a 0 al Camp Nou, i el rival és el mateix. La incògnita, però, és si podrà fer el mateix lluny de casa, en un Metropolitano que estreny molt els rivals.
Lamine Yamal, en estat de gràcia
En els escenaris més importants, hi ha un nom propi que s'erigeix en el rei de la festa: Lamine Yamal. L'estrella del Barça viu per aquests partits, tal com va demostrar en el tram final de la temporada passada, amb les eliminatòries contra el Borussia Dortmund i l'Inter de Milà.
L'extrem de Rocafonda arriba en estat de gràcia, després de marcar-li un gol i fer dues assistències contra l'Espanyol en el derbi de lliga. De fet, Lamine Yamal està sent resolutiu i ho està demostrant amb xifres: és el màxim golejador i el màxim assistent de l'equip, i ja ha superat la xifra de gols de la temporada passada, amb 22 dianes. Per les seves botes passaran bona part de les opcions del Barça de segellar la remuntada.
Descentrat o amb un "pla" radical: la mala ratxa de l'Atlètic
Tot i ser a la final de la Copa i tenir avantatge a l'eliminatòria de la Lliga de Campions, l'Atlètic de Madrid no està en un bon moment de forma. Quart a la Lliga, ha perdut tres dels últims quatre partits que ha disputat. És cert que el Cholo Simeone ha fet moltes rotacions per arribar fresc a les competicions eliminatòries i pràcticament ha llençat el torneig domèstic, però el seu equip ve de perdre per 2 gols a 1 contra un Sevilla en crisi que lluita per no perdre la categoria. El Cholo parla d'un "pla estricte" que, tot i que no en dona detalls, consisteix a no invertir esforços a la Lliga i assolir els objectius de la temporada amb la Copa i la Champions.
La final de Copa, la gran aliada del Barça
Precisament, la final de la Copa pot ajudar el Barça a remuntar. I és que la final contra la Reial Societat es juga aquest dissabte, només quatre dies després del partit al Metropolitano. És el partit més important de la temporada per a l'Atlètic, que pot aconseguir el novè títol de l'era Cholo i el primer des de la Lliga del 2021. Caldrà veure si el calendari condiciona els matalassers i si hi ha gestió d'esforços.
Un nou amulet: la superstició del Barça a Madrid
Amb tot, el Barça enfronta una realitat inqüestionable: aquesta temporada, li ha anat malament a Madrid. Va perdre per 2 gols a 1 al Santiago Bernabéu en el partit de lliga de l'octubre del 2025 i va encaixar un 4 a 0 al Metropolitano a la Copa. Aquesta darrera desfeta va fer que la plantilla demanés canviar l'hotel de concentració a la capital de l'Estat, tal com explica el Barça Reservat de Catalunya Ràdio. Ara, en comptes de l'Hotel Intercontinental, els blaugranes s'allotgen a l'Eurostars. Serà el detall que marcarà la diferència i permetrà al Barça classificar-se a les semifinals de la Lliga de Campions?