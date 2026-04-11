El Barça fulmina l'Espanyol i té la Lliga a tocar a l'espera de la Champions

El derbi entre el Futbol Club Barcelona i el RCD Espanyol ha tornat per primera vegada al Camp Nou després de més de tres anys d'obres. Quatre gols han estat suficients per tombar el conjunt perico i situar els blaugranes a tocar de la Lliga. Ja se situen a nou punts de distància amb el Reial Madrid després de l'empat al Bernabéu contra el Girona. L'enfrontament clau, però, serà d'aquí a tres dies al Metropolitano, on el Barça busca una gesta èpica i aspira a remuntar un 2-0 en contra per classificar-se a les semifinals de la Lliga de Campions. Mentrestant, però, els blaugranes han fet la feina i han tombat l'Espanyol malgrat que el partit se'ls ha complicat en el tram final.
Tot i el duel de dimarts, Hansi Flick no s'ha deixat res a la recambra i ha sortit amb gairebé tots els titulars habituals. Com a novetat, Balde sí que ha tornat a sortir com a lateral, donant així descans a Cancelo. I els resultats no han trigat a arribar. Al minut 10 de partit, amb una centrada de córner de Lamine Yamal, Ferran Torres ha encetat el marcador del partit. Amb aquesta rematada de cap des del segon pal, el davanter blaugrana trenca una llarga sequera de tres mesos i es retroba amb el gol tres dies abans de l'enfrontament amb els matalassers. I, aprofitant l'embranzida, el mateix Ferran ha fet el segon gol al minut 25 gràcies a una gran assistència de Lamine Yamal.
Després de la mitja part, poc després de la represa del joc, Ferran Torres ha estat a punt d'ampliar el seu marcador personal i certificar un hat-trick, però el gol del blaugrana ha acabat declarat fora de joc. I, minuts després, l'Espanyol ha retallat distàncies amb un molt bon gol de Roberto Lozano. L'ajustament del marcador ha provocat alguns moviments a la banqueta de Hansi Flick, com ara l'entrada al terreny de joc de Rashford -que ha fallat una ocasió imperdonable- o Cancelo.
Un tram final emocionant
L'Espanyol no els ho ha posat fàcil als blaugranes, que han seguit prement l'accelerador fins a l'últim minut i ha tingut algunes ocasions per empatar el partit. Joan Garcia, l'exporter del conjunt perico que ara s'encarrega de guardar la xarxa blaugrana, ha hagut de treure les castanyes del foc en més d'una ocasió. Lamine Yamal, però, ha estat l'encarregat de sentenciar el partit amb un gol al minut 87 que ha deixat el partit tancat i ha fet respirar alleugerida a l'afició blaugrana que ja començava a patir. I, per rematar-ho, Marcus Rashford ha posat la cirereta al pastís amb el quart.
El partit d'aquest dissabte a la tarda, que ha registrat la millor entrada al Camp Nou des del seu retorn a l'estadi després de les obres amb més de 60.000 assistents, ha estat un partit clau per acostar-se encara més a la Lliga. A nou punts dels merengues, el Barça encara el tram final de la competició amb un triomf pràcticament matemàtic. Ara, als balugranes ja els toca pensar en l'enfronament de dimarts a la Champions per veure si segueixen vius a la competició o cauen eliminats contra els matalassers, com ja els va passar a la Copa del Rei.