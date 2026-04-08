L'Atlètic i l'àrbitre deixen el Barça a tocar de l'eliminació

El Futbol Club Barcelona i l’Atlètic de Madrid s'han tornat a veure les cares aquest dimecres només quatre dies després de l'1-2 del partit de Lliga, però aquesta vegada ha sigut en el partit d'anada de quarts de final de la Champions, que ha acabat amb un 0-2, l'expulsió de Cubarsí i la indignació a l'Spotify Camp Nou per les grogues no xiulades a l'Atlètic. El resultat d'avui posa en perill al Barça en l'eliminació que es decidirà la setmana que ve, el 14 d'abril, a Madrid.
El partit ha començat amb un primer intent a porteria de Rushford al minut 2 que ha fallat. Una ocasió de gol que també ha tingut l'Atlètic amb l'entrada a l'àrea de Julián Álvarez que ha atrapat Joan Garcia. Els intents de xut a porteria no s'han aturat pels blaugrana i Lamine Yamal ho ha intentat al minut 18 amb una passada a Rashford, que volia desempatar el marcador, però, finalment, s'ha anul·lat el gol per fora de joc.
Al cap de 30 minuts de la primera part, Cubarsí ha rebut una groga per una falta a Giuliano Simeone que el VAR ha obligat a l'àrbitre, Istvan Kovacs, a revisar i que ha acabat en l'expulsió del blaugrana, deixant el Barça amb 10 jugadors al camp. Julián Alvarez ha xutat la falta i ha anotat el primer gol per l'Atlètic minuts abans del final de la primera part, que ha arribat al minut 45 amb l'expulsió de Cubarsí que ha indignat l'Spotify Camp Nou; i dues grogues per l'Atlètic per la falta de Marc Pubill a Lewandosky i l'entrada de Koke a Olmo.
Ha començat la segona part amb tensió al camp del Barça pel gol de l'Atlètic al marcador, però amb un joc intens dels blaugrana que ha pressionat l'Atlètic amb dos intents a porteria de Rushford, que durant el partit ha dut la davantera en les entrades a l'àrea contrària.
Una altra falta, aquesta vegada a favor del Barça, ha generat la indignació al camp culé després d'una entrada de Le Normand a Lamine, que ha caigut a terra, però no s'ha guanyat la groga. La graderia ha cridat la "UEFA és una màfia" després d'una jugada polèmica de Musso a Pubill, qui ha tocat el baló amb la mà, i l'àrbitre no ha xiulat penal pels blaugrana. Després d'un intent del Barça des del córner al minut 58 que ha xutat i fallat Lamine, la tensió ha continuat en augment al camp amb una nova gorga per a Gavi i una falta de Julián Álvarez a Lamine que l'àrbitre no ha xiulat.
El segon de l'Atlètic ha arribat al minut 70 amb un xut d'Alexander Sørloth que ha posat el marcador en 0-2, tot i que les ocasions de gol han anat a favor del Barça, que jugant amb un menys, ha xutat en vuit ocasions a la porteria contrària, enfront dels tres intents de l'Atlètic. Al minut 80 els blaugrana han intentat l'1-2 amb un centre de Fermín per a Ferran, que no ha arribat a la rematada.
Els tres minuts de temps afegit encara donaven esperança al Barça per fer una remuntada, però després d'un intent fallit d'Olmo a porteria al minut 90, el resultat final ha quedat en 0-2. Amb aquest, el Barça arribarà a la tornada dels quarts de la Champions de la setmana que ve contra l'Atlètic al Metropolitano per evitar l'eliminació en un partit determinant.