El Barça presenta una queixa a la UEFA per l'arbitratge a la Champions

El Barça ha presentat aquest dijous una queixa formal davant la UEFA pels fets ocorreguts en el partit d’anada dels quarts de final de la Champions contra l’Atlètic de Madrid. Durant tot el joc, a la graderia blaugrana ja es van sentir crits com "la UEFA és una màfia" que indicaven que els seguidors del club no estaven contents amb l'arbitratge d'Istvan Kovacs, que va expulsar a Cubarsí i no va xiular falta a Koke en dues ocasions que, per l'afició del Barça, eren situacions per una groga
El club, segons explica en el comunicat, considera que l’actuació arbitral va ser contrària a la normativa vigent i que va tenir una incidència directa en el desenvolupament del joc i en el resultat final, que va ser de 0-2.
La reclamació blaugrana posa el focus en una acció molt concreta del minut 54. Quan durant la segona part, un jugador rival, Pubill, va tocar la pilota amb les mans dins de l’àrea sense que l’àrbitre assenyalés penal pel Barça. Segons el club, aquesta decisió, sumada a la manca d’intervenció del VAR, constitueix un error greu.
"En conseqüència, el club ha sol·licitat l'obertura d'una recerca, l'accés a les comunicacions arbitrals i, si és el cas, el reconeixement oficial dels errors i l'adopció de les mesures pertinents", expressa el Barça en el comunicat. A més, els blaugrana lamenten que no va ser un cas aïllat i denuncia que en les darreres edicions de la Champions s’han repetit decisions arbitrals "incomprensibles que han perjudicat greument l'equip, generant un clar greuge comparatiu i impedint competir en igualtat de condicions amb altres clubs", denuncien.
Salutacions nazis dels aficionats de l'Atlètic al Camp Nou
El partit d'anada de quarts de finals de Champions no va estar exempt de polèmica, tant al camp, com a la graderia. Durant l'enfrontament entre l'Atlètic de Madrid i el Barça al Camp Nou, alguns aficionats de l'Atlètic van alçar el braç fent la salutació nazi i van proferir crits com "musulmà qui no voti". Aquesta és la mateixa imatge que es va produir fa dues setmanes en el partit de la selecció espanyola, i que ara s'ha tornat a repetir de nou.
Aquestes imatges es van produir per part d'alguns aficionats que, tal com es veu a les imatges, anaven sense samarreta i a cara descoberta, formaven part de la zona reservada per a l'animació visitant