Salutacions nazis dels aficionats de l'Atlètic de Madrid al Camp Nou

Sembla costum que durant els partits de futbol se sentin a l'estadi proclames racistes per part dels grups més ultres. Durant l'enfrontament entre l'Atlètic de Madrid i el Barça al Camp Nou, l'anada dels quarts de la Champions que va acabar amb victòria per als de Simeone, alguns aficionats de l'Atlètic van alçar el braç fent la salutació nazi i van proferir crits com "musulmà qui no voti". Aquesta és la mateixa imatge que es va produir fa dues setmanes en el partit de la selecció espanyola, i que ara s'ha tornat a repetir de nou.
Aquestes imatges es van produir per part d'alguns aficionats que, tal com es veu a les imatges, anaven sense samarreta i a cara descoberta, formaven part de la zona reservada per a l'animació visitant. Durant els moments previs a l'enfrontament, alguns aficionats de l'Atlètic també van repetir els càntics de "musulmà qui no voti", els quals ja van ressonar a l'RCDE Stadium durant el partit amistós de la selecció espanyola contra Egipte. Aquells càntics han acabat amb una investigació oberta dels Mossos d'Esquadra i una possible sanció contra la federació espanyola de futbol.
Accions de la Generalitat contra el racisme al futbol
Aquest mateix dijous, l'endemà del partit entre el Barça i l'Atlètic on es van viure atacs racistes contra jugadors i salutacions nazis, la Generalitat i La Liga de futbol han signat un conveni de col·laboració per impulsar accions de sensibilització contra l’odi i l’assetjament en l’àmbit esportiu. L’acord s’emmarca en l’estratègia del Govern per combatre els discursos d’odi i les discriminacions, especialment en espais de gran impacte social com les competicions esportives. En aquest context, el conveni permetrà reforçar la difusió institucional de les campanyes La Liga vs Odi i La Liga vs Bullying, així com promoure iniciatives conjuntes de prevenció i conscienciació.
El conseller d'Esports, Berni Álvarez, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, han signat el conveni amb el director d'Afers Públics i Relacions Institucionals de La Liga, l'exjugador català de bàsquet Jose Montero. Els dos consellers i Montero han estat d'acord a assegurar que cal prevenció a tots els nivells i sancions "exemplars" contra els infractors.