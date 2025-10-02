Inseminació artificial a casa

Quan es pugui fer esperma masculí de laboratori, potser els homes s'extingiran com els dinosaures. Bé que eren fortes i valentes aquestes bèsties!
I nosaltres no necessitem cap asteroide! Amb els canvis climàtics que ja tenim a sobre, ara podem desaparèixer tant homes com dones.
Tanmateix, ells ho tenen pitjor. Ja vàrem comentar en un altre article que les parelles tendeixen a preferir filles. Ara cal afegir-hi que algunes dones ja es fan, la inseminació a casa. Algunes d'elles sense ni parella.
Què pot passar? Jo m'ho imagino però ni goso escriure-ho.
Hi ha moltes dones que, sense voler renunciar a la maternitat, tenen molt clar que no volen una parella masculina. Prefereixen prioritzar la seva llibertat personal i centrar-se en el seu creixement professional. Moltes d'elles hi arriben perquè són conscients del seu absolut rebuig als rols tradicionals i a les relacions desiguals.
Tot i que encara no hi ha estadístiques, les dones que volen quedar-se embarassades sense una parella masculina són una realitat cada vegada més present. Internet els ofereix molta informació i molts recursos.
Com qui es pren un cafè amb llet a mitja tarda, una dona, ara, pot dir: vaig a inseminar-me!
I com ho fan? Doncs sense la presència d'un professional mèdic ―perquè són molt valentes i decidides―. Elles mateixes s’introdueixen el semen dins de l’aparell reproductiu.
Per què ho fan a casa? Clar i català: per reduir costos.
A Espanya, el preu mitjà d’una inseminació artificial sol situar-se entre uns 700 euros i 1 100 euros si s’utilitza el semen de la parella i entre 1000 euros i 1 700 euros si es recorre a donant.
Si es fa una inseminació casera, es tingui parella masculina, femenina o cap, el kit és molt més econòmic. Cal comptar uns 20 euros de mitja per una una xeringa amb cànula, guants, un envàs estèril i sèrum fisiològic. S’hi poden afegir complements ―com amb els cotxes―, i s’encareix una mica. Llavors es pot optar a un test d’ovulació, espèculs...
El més car és el semen masculí: si es compra a un banc i es realitza un enviament refrigerat, pot suposar entre 500 euros i 900 euros per mostra, segons el proveïdor.
Segons dades de la Human Fertilisation and Embryology Authority, el nombre de dones sense parella masculina que trien la reproducció assistida ha augmentat significativament. Dels 1.400 casos el 2012 a 4.800 el 2022 al Regne Unit. Són dades registrades en clíniques autoritzades.
La inseminació casolana, encara no està registrada oficialment i resulta invisible per a les estadístiques oficials.
L'èxit d'una inseminació casolana depèn ―com el peix―, de si és fresc o congelat. També d’encertar el moment del cicle ovulatori. I podria oscil·lar entre un 5 i un 15%, com les possibilitats naturals.
Adquirir semen en bancs regulats on aquest passa controls mèdics molt estrictes, permet escollir color d’ulls, cabell, alçada, nivell d’estudis, grup sanguini... però no sexe.
I és que un món de dones encara no és possible però... de més verdes en maduren.