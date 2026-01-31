Daniel Rovira: «Aquestes millores permetran comptar amb "dues canonades" diferents d'on tibar l'aigua»

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès han inaugurat aquest divendres les millores que s'han fet per garantir el subministrament a onze municipis de la comarca en episodis de sequera i guanyar en seguretat. Els treballs s'han fet en dues fases i la inversió puja a més d'1,4 MEUR. La primera es va fer entre el 2021 i el 2025 i es van centrar en la connexió entre la captació del riu Cardener i les potabilitzadores de Llera i Torregassa per millorar la xarxa supramunicipal. I la segona, ha permès augmentar la capacitat de la línia d'impulsió des de la captació del Cardener amb una canonada d'1,6 km i paral·lela a l'actual.
El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, i el president de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès, Daniel Rovira, entre d’altres autoritats, han assistit a l'acte d'aquest divendres. El sistema compta actualment amb tres estacions potabilitzadores i més de 785 quilòmetres de xarxes de distribució.
Les actuacions, que s’han desplegat a través de dues fases entre 2021 i 2025, s’han centrat en la connexió entre la captació del riu Cardener i les potabilitzadores de Llera i Torregassa, amb una inversió de més d'1,4 milions d’euros.
La primera fase de les actuacions, duta a terme en el 2021, es va centrar a habilitar un nou equip de bombament a la captació del riu Cardener, connectar els dipòsits i potabilitzadores de Llera i Torregassa amb una conducció de 7,2 km. També es van ampliar els equips de telecontrol per incloure les noves instal·lacions en un sistema per analitzar el seu rendiment en temps real (sistema Scada). En aquesta primera fase, l’ACA va atorgar un ajut de prop de 645.000 euros.
La segona fase de les actuacions, amb un ajut de l'ACA d'uns 500.000 euros, s’ha centrat a incrementar la capacitat a la línia d’impulsió des de la captació del Cardener, a través d’una canonada d’1,6 quilòmetres i paral·lela a l’actual per poder augmentar la capacitat de transport. En aquesta fase també s’ha construït un dipòsit de 800 m3 de capacitat, al costat del dipòsit ja existent a la potabilitzadora de la Llera.
Segons el director de l'ACA, Josep Lluís Armenter, la construcció de "xarxes paral·leles" donarà "més garantia d'abastiment" no només en seguretat i "resiliència" sinó també perquè s'amplia la capacitat d'emmagatzematge amb aquest nou dipòsit.
La zona i el risc de sequera
Per al president de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès, Daniel Rovira, el risc de patir "fallides" en el subministrament "no era un escenari impossible" i recorda que fa un parell anys ho van patir amb la sequera. "Vam estar molt al límit", admet.
Ara, però, aquestes millores els permetran comptar amb "dues canonades" diferents d'on tibar l'aigua. "Ara es podrà passar aigua de les conques internes a la zona de la conca hidrogràfica de l'ebre (CHE) en cas d'emergència", detalla Rovira. La comarca, segons detalla, té la "singularitat" que aplega un miler de masies repartides pel territori. La xarxa que es va construir ara fa uns 45 anys va aconseguir "reequilibrar" el territori i que a totes les cases els arribés l'aigua. Moltes han apostat per l'agricultura i la ramaderia intensiva. "Gràcies a aquestes instal·lacions, podran continuar funcionant", conclou.