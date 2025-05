L’objectiu és oferir una eina senzilla i confidencial que ajudi a reflexionar sobre el grau de soledat que cada persona pot estar experimentant, i a identificar possibles necessitats emocionals o socials.

Amb el lema “Quan la soledat no es tria, escolta com et sents”, aquesta iniciativa vol fer visible una realitat sovint silenciosa: la soledat no desitjada, especialment entre la gent gran.

La soledat no volguda apareix quan una persona se sent sola sense voler-ho. No és una opció escollida i no té a veure amb viure sol o estar sol o sola físicament.

L’enquesta de diagnosi consta d’un qüestionari breu i fàcil d’entendre, basat en una metodologia validada (l’escala de De Jong Gierveld), i no pretén fer un diagnòstic mèdic, sinó acompanyar les persones en una reflexió personal.

"Moltes persones grans conviuen amb la soledat sense posar-li nom. Aquesta eina vol ser una porta d’entrada per reconèixer-ho i, si cal, demanar suport", expliquen les responsables de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès.

Les respostes són totalment confidencials i anònimes, i el qüestionari es pot respondre en paper o en línia amb l’acompanyament, si cal, dels serveis socials o altres professionals de confiança de la persona. Un cop finalitzada, la persona enquestada pot llegir una explicació clara del seu resultat, amb orientacions i possibles recursos disponibles a la comarca.

Enllaç a l’enquesta en línia:

Per a les enquestes en paper, s’han habilitat diferents punts Batega arreu de la comarca. En aquests punts hi ha una bústia on les persones enquestades poden dipositar les seves respostes.

Totes les respostes recollides, en paper o en línia, contribuiran a l’elaboració de la diagnosi per conèixer la situació de soledat no volguda de les persones majors de 60 anys de la comarca.

Amb aquesta acció, el Solsonès fa un pas més en la detecció i prevenció de situacions de soledat no volguda, promovent l’envelliment actiu, la cura emocional i el benestar comunitari.

La iniciativa s’emmarca en la campanya Batega, iniciada el febrer passat i és una acció que es desplega en el marc del Pla comarcal d’envelliment km 0 del Solsonès; compta amb el suport tècnic de la Cooperativa Raiels SCCL i amb el cofinançament del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.