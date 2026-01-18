Els cavallistes de Solsona, desafiant la pluja, han celebrat un any més la festivitat de Sant Antoni Abat. Els pendonistes d'enguany són Laia Cererols, Isma Fernández i Genís Jordán, i el pendonista d'honor, el Ramon Roma, el Marmi. Malgrat el temps, s'ha pogut fer la cercavila pel poble, la benedicció i els Tres Tombs, complint la tradició.
Imatges: Sant Antoni Abat - Solsona 2026
- Ramon Estany Montanyà
- Responsable de NacioSolsona
Publicat el 18 de gener de 2026 a les 17:47
Actualitzat el 18 de gener de 2026 a les 17:50
- Sant Antoni Abat Solsona 2026 -
- Ramon Estany
