Jornada familiar i de Portes obertes a l'Escola de Sant Climenç

L'Escola de Sant Climenç, de la ZER Solsonès (C/Únic, s/n Sant Climenç de Pinell 25286 Tel. 621 213 030) organitza una jornada de portes obertes el proper diumenge 22 de febrer al matí, per mostrar l'equipament que imparteix Educació infantil i Primària, i la novetat d'enguany, una llar d'infants (I1, I2). La jornada s'amenitzarà a les 11 del matí amb un espectacle infantil, el conte "La pirata rogenca", de la companyia 4 Contes.\r\n\r\nPinell de Solsonès ja disposa de llar d'infants al municipi\r\n\r\nDurant el mes de gener han finalitzat les obres d'adequació del local social per acollir-hi la nova llar d'infants a l'escola de Sant Climenç. Les obres han consistit en la col·locació d'envans de plaques de guix per separar la llar d'infants del menjador escolar, construcció d'uns lavabos per als infants i un lavabo nou adaptat per a adults. L'obra ha estat supervisada pel Departament d'Ensenyament, i compleix totes les normatives vigents. Aquests treballs de reforma es van adjudicar a Construccions M-J. Angrill, SL per 22.700,00 euros.\r\n