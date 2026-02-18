18 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Jornada familiar i de Portes obertes a l'Escola de Sant Climenç

El proper diumenge 22 de febrer de 10 a 13 hores

  • Llar d'infants de Pinell de Solsonès

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de febrer de 2026 a les 07:52

L'Escola de Sant Climenç, de la ZER Solsonès (C/Únic, s/n Sant Climenç de Pinell 25286 Tel. 621 213 030) organitza una jornada de portes obertes el proper diumenge 22 de febrer al matí, per mostrar l'equipament que imparteix Educació infantil i Primària, i la novetat d'enguany, una llar d'infants (I1, I2). La jornada s'amenitzarà a les 11 del matí amb un espectacle infantil, el conte "La pirata rogenca", de la companyia 4 Contes.

Pinell de Solsonès ja disposa de llar d'infants al municipi

Durant el mes de gener han finalitzat les obres d'adequació del local social per acollir-hi la nova llar d'infants a l'escola de Sant Climenç. Les obres han consistit en la col·locació d'envans de plaques de guix per separar la llar d'infants del menjador escolar, construcció d'uns lavabos per als infants i un lavabo nou adaptat per a adults. L'obra ha estat supervisada pel Departament d'Ensenyament, i compleix totes les normatives vigents. Aquests treballs de reforma es van adjudicar a Construccions M-J. Angrill, SL per 22.700,00 euros.

Et pot interessar