La Catedral de Solsona acull la celebració de la Vetlla Pasqual

Les campanes de la Catedral de Solsona han repicat amb joia aquesta nit del dissabte Sant, 4 d'abril, amb la celebració de la Vetlla Pasqual, un dels moments culminants de la fe catòlica que rememora la resurrecció de Crist. Ha presidit la celebració l’Excm. i Rvdm. Mons. Francesc Conesa, bisbe de la diòcesi de Solsona i han concelebrat alguns capellans de la diòcesi, com el rector de la parròquia de Solsona, Mn. Joan Casals.
La celebració consta de quatre parts: 1a) Benedicció del foc i preparació del ciri pasqual; 2a) Litúrgia de la Paraula; 3a) Litúrgia del baptisme; 4a) L’Eucaristia. Per a la benedicció del foc fidels i preveres han sortit als Claustres de la Catedral, enmig d'una profunda foscor, trencada només per la claror de les brases del foc pasqual. Primer el Sr. Bisbe beneí el foc : “Oh Déu, santifiqueu aquest foc nou… per tal que puguem arribar amb el cor pur a la festa de la llum eterna”. Després marcà el Ciri Pasqual amb una creu dient: “Crist ahir i avui, principi i fi, alfa i omega. D’ell són els temps i els segles. A ell la glòria i el poder per tota l’eternitat. Amén”. Tot seguit posà cinc trossets d’encens al Ciri Pasqual:“Per les seues llagues glorioses ens guarde i ens conserve Crist, el Senyor. Amén”. A continuació el va encendre:“Que la llum de Crist ressuscitat gloriosament dissipi les tenebres del cor i de l’esperit”. Ja un cop a dins de nou de la Catedral i il·luminats pel Ciri Pasqual i les candeles que van encendre els fidels, han recórregut en processó la nau central de la catedral, mentre el celebrant que presidia cantà dues vegades: “Llum de Crist” i l’assemblea respongué: “Donem gràcies a Déu”. En arribar els celebrants al presbiteri, s’il·luminà la catedral i es tornà a cantar: “Llum de Crist”. “Donem gràcies a Déu”. Tot seguit el qui dirigia els cants, en Benet Roigé proclamà el Pregó Pasqual, anunci de la Pasqua i síntesi de la història de la salvació.
A continuació en la litúrgia de la Paraula es proclamaren cinc lectures. Tot seguit es van encendre els ciris de l’altar a partir del ciri pasqual i va començar el volteig de les campanes per proclamar l’Evangeli segons sant Joan.
Després de l’homilia. el Sr. Bisbe digué una pregària invocant la gràcia de Déu Pare omnipotent sobre la pila baptismal, per tal que dels qui d’ella han de renéixer siguin agregats als fills d’adopció en Crist. Tot seguit les Lletanies dels sants i la benedicció de l’aigua baptismal, on va introduir el Ciri Pasqual. A continuació es van renovar les promeses del baptisme, i es donà pas als ritus d'iniciació cristiana (bateig i confirmació) de tres nous catecumens.Tot seguit s’inicià la Litúrgia de l’Eucaristia.
Un cop acabada la celebració Pasqual, els assistents van gaudir d'un tast de mona a la Sala de sota l'orgue de la Catedral, mentres es felicitaven la Pasqua.