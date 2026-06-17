La Catedral de Solsona serà escenari aquest diumenge de l’ordenació presbiteral de Rui Jorge Marques Freire

La catedral de Santa Maria de Solsona acollirà aquest diumenge a la tarda una ordenació presbiteral: Rui Jorge Marques Freire, diaca del bisbat de Solsona, rebrà el ministeri de prevere. L’acte començarà a les 18.30 h sota la presidència del bisbe Francesc Conesa, responsable de la imposició de mans durant la cerimònia. Aquesta celebració marca una fita per a la diòcesi; amb l’entrada d’un nou prevere, es reforça la tasca a les parròquies locals. Rui Jorge Marques Freire va ser ordenat diaca l’any passat, a la mateixa església de Cardona. Aquesta setmana, tècnics i electricistes, ajudats d'una grua, estan repassant la iluminacio de la Catedral, per què la celebració pugui lluir al màxim i els fotògrafs puguin guardar el millor record d'aquest acte.
Primera missa a Cardona després de l’ordenació
El dilluns següent, a les 19.30 h, el recentment ordenat prevere oficiarà la seva missa inaugural a l’església de Sant Miquel i Sant Vicenç, a Cardona, el seu municipi natal. La convocatòria fa una crida especial a la participació en la cerimònia d’ordenació presbiteral, convidant acompanyar el nou mossèn en l’inici del seu servei i a mantenir-lo present en les oracions per la seva tasca pastoral.
Trajectòria i servei de Rui Jorge Marques Freire
Nascut a Cardona, Rui Jorge Marques Freire va accedir al ministeri d’acòlit el juliol de 2024 a través de les mans del bisbe Mons. Francesc Conesa. El maig de 2025, va ser investit com a diaca a Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona. Aquesta ordenació va significar la primera investidura d’aquest tipus en gairebé deu anys a la diòcesi de Solsona. Durant el període de formació al seminari, va col·laborar activament amb parròquies de Cardona, Berga i Súria.