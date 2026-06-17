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Societat

La Catedral de Solsona serà escenari aquest diumenge de l’ordenació presbiteral de Rui Jorge Marques Freire

El bisbe Francesc Conesa presidirà l’acte, que sumará un nou prevere al bisbat de Solsona

  • Una grua treballant dins la Catedral -

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Publicat el 17 de juny de 2026 a les 17:13

La catedral de Santa Maria de Solsona acollirà aquest diumenge a la tarda una ordenació presbiteral: Rui Jorge Marques Freire, diaca del bisbat de Solsona, rebrà el ministeri de prevere. L’acte començarà a les 18.30 h sota la presidència del bisbe Francesc Conesa, responsable de la imposició de mans durant la cerimònia. Aquesta celebració marca una fita per a la diòcesi; amb l’entrada d’un nou prevere, es reforça la tasca a les parròquies locals. Rui Jorge Marques Freire va ser ordenat diaca l’any passat, a la mateixa església de Cardona. Aquesta setmana, tècnics i electricistes, ajudats d'una grua, estan repassant la iluminacio de la Catedral, per què la celebració pugui lluir al màxim i els fotògrafs puguin guardar el millor record d'aquest acte.

Primera missa a Cardona després de l’ordenació

El dilluns següent, a les 19.30 h, el recentment ordenat prevere oficiarà la seva missa inaugural a l’església de Sant Miquel i Sant Vicenç, a Cardona, el seu municipi natal. La convocatòria fa una crida especial a la participació en la cerimònia d’ordenació presbiteral, convidant acompanyar el nou mossèn en l’inici del seu servei i a mantenir-lo present en les oracions per la seva tasca pastoral.
 

Trajectòria i servei de Rui Jorge Marques Freire

Nascut a Cardona, Rui Jorge Marques Freire va accedir al ministeri d’acòlit el juliol de 2024 a través de les mans del bisbe Mons. Francesc Conesa. El maig de 2025, va ser investit com a diaca a Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona. Aquesta ordenació va significar la primera investidura d’aquest tipus en gairebé deu anys a la diòcesi de Solsona. Durant el període de formació al seminari, va col·laborar activament amb parròquies de Cardona, Berga i Súria.

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