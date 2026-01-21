La Fira del Petit Botiguer torna el 7 de març a Solsona

La plaça Major de Solsona acollirà, el proper 7 de març, de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre, una nova edició de la Fira del Petit Botiguer, una iniciativa adreçada a infants de 6 a 14 anys que vol fomentar l’esperit emprenedor, la creativitat i la reutilització a través d’una experiència lúdica i educativa.
L’activitat ofereix als infants un espai per vendre manualitats elaborades per ells mateixos i articles de segona mà, com ara joguines, llibres o contes, promovent la reutilització, el consum responsable i la socialització en un entorn comercial real. La fira tindrà un límit màxim de 25 parades.
L’organització es reserva el dret d’incorporar les normes necessàries per garantir el bon desenvolupament de l’activitat i no es fa responsable dels possibles danys que es puguin ocasionar durant la jornada.
La Fira del Petit Botiguer reprèn l’experiència viscuda en les tres edicions anteriors, que han permès als participants posar en pràctica la seva creativitat i iniciativa, alhora que han contribuït a dinamitzar el centre de la ciutat en un ambient familiar i participatiu.
Com apuntar-se a la Fira del Petit Botiguer
Els infants de 6 a 14 anys que vulguin participar-hi poden inscriure’s fins al 26 de febrer, adreçant-se al Consell Comarcal del Solsonès a través del correu electrònic coordinacio@firadesolsona.cat o trucant al 973 48 20 03.