Manresa presentarà el Camí Ignasià a Fitur Madrid amb novetats turístiques i web pròpia

Manresa serà el 22 de gener a Fitur Madrid per donar a conèixer les novetats del Camí Ignasià, un projecte impulsat per l'Associació de Municipis del Camí Ignasià (AMCI) que uneix Loiola i Manresa en un recorregut de 650 quilòmetres. A més de presentar el lema Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos, l'AMCI donarà a conèixer la nova pàgina web i les primeres propostes turístiques, amb l'objectiu de potenciar un turisme d'interior, de qualitat i desestacionalitzat.
Presència destacada a Fitur
La ciutat de Manresa serà una de les protagonistes de Fitur gràcies a la promoció del Camí Ignasià, que compta amb la complicitat de 73 municipis de cinc comunitats autònomes: País Basc, la Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya. L'AMCI aprofitarà el gran aparador que suposa Fitur per establir contactes amb agents turístics estatals i internacionals i reforçar la seva presència institucional. La presentació tindrà lloc a les 4 de la tarda a l'estand de Turespaña, amb la participació del Ministre d'Indústria i Turisme del govern espanyol, Jordi Hereu, i abans se celebrarà l'assemblea ordinària de l'entitat.
En total, més de setanta representants dels municipis implicats es desplaçaran a Madrid per mostrar el projecte i conèixer el Pla d'Acció fins al 2029, que recull les actuacions de promoció i desenvolupament del Camí Ignasià. Durant la trobada es detallaran les iniciatives per millorar la visibilitat i consolidar aquest itinerari com a destinació turística de referència.
Lema, web i primeres destinacions
El projecte estrenarà el lema Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos com a reclam per donar visibilitat als atractius del recorregut. En paral·lel, es presentarà la nova pàgina web, que recull tota la informació sobre els trams del camí, recursos i experiències disponibles. La iniciativa inclou deu destinacions turístiques destacades, amb propostes per a itineraris de tres dies centrats en els principals atractius històrics, naturals, culturals i gastronòmics dels territoris per on passa la ruta.
650 quilòmetres d'itinerari històric
El Camí Ignasià segueix el recorregut que va fer Ignasi de Loiola el 1522, des de la seva localitat natal, Loiola, fins a Manresa, on va fer estada durant onze mesos abans de viatjar a Terra Santa. Durant la seva estada a Manresa, Ignasi va tenir les experiències que el van portar a redactar els Exercicis Espirituals, l'obra clau de la seva vida i de l'ordre dels Jesuïtes. La ruta es pot recórrer per trams i està estructurada en una vintena d'etapes que connecten cinc comunitats autònomes, oferint un ampli ventall d'atractius turístics, patrimonials i culturals al llarg de 650 quilòmetres.
La iniciativa combina història, cultura i turisme d'interior i vol posicionar el Camí Ignasià com una destinació singular que uneix patrimoni espiritual i experiències turístiques de qualitat.