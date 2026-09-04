La Fura: 20 anys deixant petjada

Durant aquestes dues dècades la Fura ha sigut una escola d’autoorganització i associacionisme. És un espai on les persones poden organitzar-se, crear cultura i generar vincles. Com a espai de trobada, ha dinamitzat la vida cultural de Solsona amb concerts, festivals i xerrades, alhora que ha impulsat debats sobre feminisme, territori, habitatge, llengua, ecologisme o drets socials. Ha enfortit el teixit associatiu de la comarca, proporcionant un espai a les més de 30 entitats que han col·laborat o utilitzat l’espai (Stop Jocs Olímpics, Volem Decidir, la Cugula, Arran, el Sindicat d’Habitatge del Solsonès, entre d’altres). Són més a més part de la Xarxa de Casals i Ateneus dels PPCC, lo que els connecta amb altres parts del territori.
El dissabte 12 comencen el curs amb el 36è Aplec Independentista, i després de Festa Major comencen les activitats habituals, amb el Grup de Lectura Crítica el dilluns 14 i les assemblees del Sindicat d’Habitatge del Solsonès els dimarts. Aquesta tardor continuen amb la I Cursa Antiracista, a la que us animem molt a participar.
L'entitat finalitza donant "Moltes gràcies a tots els que heu participat al casal en aquests 20 anys. Als que no, us animem a fer-ho, a venir a les activitats que fem regularment o millor encara, a venir amb les vostres idees per organitzar-les plegats. Us animem també a fer-vos sòci/es per sostenir aquest projecte col.lectiu, per construir una comarca més activa, crítica i cohesionada.
Us esperem a plaça Sant Pere.
Bona festa major i visca la cultura popular!"