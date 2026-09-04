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La Fura: 20 anys deixant petjada

Societat

A la Fura estan de celebració. Aquesta Festa Major es especial perquè enguany fa 20 anys que el Casal Popular va obrir les seves portes. Han estat 20 anys d’autogestió, lluita social, cultura popular i defensa del territori, i no poden estar més contents

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ARA A PORTADA

Publicat el 04 de setembre de 2026 a les 07:44

Durant aquestes dues dècades la Fura ha sigut una escola d’autoorganització i associacionisme. És un espai on les persones poden organitzar-se, crear cultura i generar vincles. Com a espai de trobada, ha dinamitzat la vida cultural de Solsona amb concerts, festivals i xerrades, alhora que ha impulsat debats sobre feminisme, territori, habitatge, llengua, ecologisme o drets socials. Ha enfortit el teixit associatiu de la comarca, proporcionant un espai a les més de 30 entitats que han col·laborat o utilitzat l’espai (Stop Jocs Olímpics, Volem Decidir, la Cugula, Arran, el Sindicat d’Habitatge del Solsonès, entre d’altres). Són més a més part de la Xarxa de Casals i Ateneus dels PPCC, lo que els connecta amb altres parts del territori.

El dissabte 12 comencen el curs amb el 36è Aplec Independentista, i després de Festa Major comencen les activitats habituals, amb el Grup de Lectura Crítica el dilluns 14 i les assemblees del Sindicat d’Habitatge del Solsonès els dimarts. Aquesta tardor continuen amb la I Cursa Antiracista, a la que us animem molt a participar.

L'entitat finalitza donant "Moltes gràcies a tots els que heu participat al casal en aquests 20 anys. Als que no, us animem a fer-ho, a venir a les activitats que fem regularment o millor encara, a venir amb les vostres idees per organitzar-les plegats. Us animem també a fer-vos sòci/es per sostenir aquest projecte col.lectiu, per construir una comarca més activa, crítica i cohesionada.

 

Us esperem a plaça Sant Pere.

Bona festa major i visca la cultura popular!"

 

 

 

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