La jornada primaveral de Sant Antoni Abat a Solsona reuneix més de quaranta cavalls

Cofestas, i els tres pendonistes d’enguany, Laia Cererols, Ismael Fernández i Genís Jordán, han recuperat part de l’esperit de la festa de fa uns 20 anys, quan els actes eren molt participats, tant pel que fa al nombre de cavalls com a la quantitat de públic. La proposta d'aquest diumenge d'abril neixia amb la voluntat que l’ambient de primavera convidés tothom a sortir al carrer i prendre part a la celebració, i així ha estat. El bon temps ha ajudat, i els núvols de tempesta de la tarda, tant sols han fet acte de presència refrescant l'ambient sense deixar caure ni una gota d'aigua.
Els actes començaren a la plaça del Camp a 2/4 de 10 del matí amb un esmorzar popular. A 2/4 d’11 es va fer una passejada a cavall amb una quaranta participants fins a la Mare de la Font que finalitzà amb els Tres Tombs a la plaça del Camp, tal com es va fer al gener, malgrat la pluja, el dia de Sant Antoni Abat. Després l’activitat es traslladarà al Camp del Serra, amb La Gran Cagada i la gimcana a cavall. A les 3 de la tarda es va fer un dinar popular. A la tarda hi hagué un ball amenitzat pel Duo Caramelo, bingo i, finalment, el relleu de pendonistes.