10 de maig de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Solsona manté la banda de la dama de la Catalunya Central amb un nou relleu

Júlia Pallarès Masdenpinós assumeix la representació de la banda, prenent el testimoni de Maria Garriga Viladrich, en una cerimònia viscuda emotivament i plena de clamors i proclames

  • Júlia Pallarès Masdenpinós, primera dama de la Catalunya Central 2026 -
  • En motiu del 20è aniversari del Pubillatge de la Catalunya Central s'ha fet una foto de grup dels títols d'aquests anys -
  • El Jove Ballet Solsoní ha ofert una petita actuació -
  • Entrada del fadrí i la donzella de Solsona -
  • Els sis representants del pubillatge de la Catalunya Central durant el Cant dels Segadors -
  • Primer fadrí i primera dama de la Catalunya Central -
  • Un petit obsequi pels representants del pubillatge sortints -
  • Amb una dansa popular és van acomiadar els sortints -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de maig de 2026 a les 10:48

Solsona manté la banda de la dama de la Catalunya Central

L’acte al teatre comarcal ha confirmat la continuïtat de la banda de la dama de la Catalunya Central a Solsona. Durant la jornada, la representació exercida fins ara per la solsonina Maria Garriga Viladrich ha passat a mans de la nova pubilla local, Júlia Pallarès Masdenpinós.

 

  • Amb una dansa popular és van acomiadar els sortints

Altres candidats seleccionats per la Catalunya Central

Han completat la llista de distingits amb el característic distintiu vermell:

- Núria Sáez Torres (pubilla de la Catalunya Central i de Puig-reig)

- Oriol López Estatuet (hereu de la Catalunya Central i de Monistrol de Montserrat)

- Jordi Casafont Gorchs (primer fadrí de la Catalunya Central i hereu de Puig-reig)

- Meritxell Fígols Ferrer (segona dama de la Catalunya Central i pubilla de la Valldan)

- Aniol Torreblanca Ara (segon fadrí de la Catalunya Central i hereu de Sant Fruitós de Bages)


 

 

  • Els sis representants del pubillatge de la Catalunya Central durant el Cant dels Segadors

Els noms escollits han sobresortit entre un total de vint participants que es van presentar a les proves escrites i orals, celebrades al Casal de Cultura i Joventut de Solsona. Albert Colell, president del jurat i regidor de Cultura i Joventut, va assenyalar el nivell elevat dels aspirants.

 

  • Primer fadrí i primera dama de la Catalunya Central

Cultura i cohesió social, eixos del missatge institucional

Albert Colell, implicat amb l’àmbit del pubillatge, va instar els nous representants a treballar per reivindicar "la cultura com a eina de cohesió social" i a comprometre’s amb les entitats locals que promouen una cultura diversa i inclusiva.

 

  • El Jove Ballet Solsoní ha ofert una petita actuació

 

  • Entrada del fadrí i la donzella de Solsona

 

  • Un petit obsequi pels representants del pubillatge sortints

 

  • En motiu del 20è aniversari del Pubillatge de la Catalunya Central s`ha fet una foto de grup dels títols d`aquests anys

 

Et pot interessar