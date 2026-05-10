Solsona manté la banda de la dama de la Catalunya Central amb un nou relleu

Solsona manté la banda de la dama de la Catalunya Central
L’acte al teatre comarcal ha confirmat la continuïtat de la banda de la dama de la Catalunya Central a Solsona. Durant la jornada, la representació exercida fins ara per la solsonina Maria Garriga Viladrich ha passat a mans de la nova pubilla local, Júlia Pallarès Masdenpinós.
Altres candidats seleccionats per la Catalunya Central
Han completat la llista de distingits amb el característic distintiu vermell:
- Núria Sáez Torres (pubilla de la Catalunya Central i de Puig-reig)
- Oriol López Estatuet (hereu de la Catalunya Central i de Monistrol de Montserrat)
- Jordi Casafont Gorchs (primer fadrí de la Catalunya Central i hereu de Puig-reig)
- Meritxell Fígols Ferrer (segona dama de la Catalunya Central i pubilla de la Valldan)
- Aniol Torreblanca Ara (segon fadrí de la Catalunya Central i hereu de Sant Fruitós de Bages)
Els noms escollits han sobresortit entre un total de vint participants que es van presentar a les proves escrites i orals, celebrades al Casal de Cultura i Joventut de Solsona. Albert Colell, president del jurat i regidor de Cultura i Joventut, va assenyalar el nivell elevat dels aspirants.
Cultura i cohesió social, eixos del missatge institucional
Albert Colell, implicat amb l’àmbit del pubillatge, va instar els nous representants a treballar per reivindicar "la cultura com a eina de cohesió social" i a comprometre’s amb les entitats locals que promouen una cultura diversa i inclusiva.