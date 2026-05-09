El Festival Espurnes Barroques comença la seva 9a edició amb diversos espectacles amb entrades exhaurides

Del 9 de maig al 7 de juny de 2026, el Festival Espurnes Barroques celebrarà la seva novena edició amb una programació inspirada en el món dels somnis, en un recorregut que va del seu estadi més volàtil i aeri en el primer cap de setmana, fins a la seva materialització i concreció en el cinquè. Sota el lema In somnium —que significa “cap al somni”, i no pas “insomni”—, el certamen presentarà vint-i-cinc propostes en una trentena de municipis de la Catalunya Central, entre les comarques del Bages, el Solsonès, la Segarra, el Berguedà i l’Anoia, sempre combinant la tríada entre patrimoni, música i gastronomia que el caracteritza.
En un èxit de convocatòria sense precedents, per primera vegada el festival comença una edició amb entrades exhaurides en dos concerts, i amb l’aforament a punt d’esgotar-se en diversos més. Les propostes que més interès han despertat fins ara han estat les del Cor de Cambra del Palau de la Música i Marco Mezquida (Manresa, 10 de maig, exhaurit) i la del cap de cartell del festival, el contratenor Xavier Sabata, al costat de Dani Espasa i Lluís Coll (Castelltallat, 31 de maig, exhaurit). Altres propostes amb fort impacte són les del Neva Sufi Ensemble (Sant Ramon, 23 de maig), el Rèquiem de Mozart interpretat per l’Orquestra del Miracle (Riner, 30 de maig), la instal·lació coreogràfica Vetlla, amb el Cor Cererols i Magdalena Garzón (Igualada, 24 de maig), o la proposta central del festival, titulada La Rêveuse, amb música francesa i japonesa i la col·laboració del xocolater Lluc Crusellas i l’enòleg Raül Bobet.
Una de les propostes més rellevants és la que inaugura el festival, el 9 de maig a Cervera, amb un concert-espectacle al voltant de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que es podrà veure al juliol al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, un dels certàmens amb més història i prestigi a nivell estatal. La producció, ideada per Josep Barcons (director d’Espurnes Barroques) i Albert Recasens (director de la Grande Chapelle), compta amb una quinzena d’intèrprets, que recrearan partitures de compositors amb qui Calderón va coincidir (algunes d’elles de recuperació patrimonial) inserint la seva música entre prop de 900 versos declamats per tres veus habituals de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Aquesta producció es reblarà amb xocolata de Casa Dalmases i amb un còctel cedit per a l’ocasió pel prestigiós Aitor Zabala (artífex del Restaurant Somni, de Los Angeles, amb 3 estrelles Michelin) i elaborat per Joel Castanyé, xef del dues estrelles La Boscana.
Altres propostes del primer cap de setmana són les del baix nord-americà establert a Múnic Joel Frederiksen, que transitarà entre cançons del segle XVI i cantautors del segle XX a Santa Magdalena de Vergós Guerrejat (Estaràs, 10 de maig), un taller de música africana amb el reconegut etnomusicòleg Polo Vallejo a Sant Joan de Vilatorrada (9 de maig), o un dinar barroc entre vinyes i música a Collbaix (9 de maig).
Altres àpats del festival seran el sopar al Celler Entrebosc (23 de maig), que comptarà amb observació d’estrelles i un concert d’Alba Careta; o el dinar al celler Ladiferenta, l’últim cap de setmana del festival, amb un menú barroc elaborat per Agustí Pastisser i música de violoncel i clavicèmbal.
En línia amb el lema del festival, les Variacions Goldberg tindran un lloc de privilegi en la programació el segon i el quart cap de setmana del festival, amb un espectacle d’ombres familiar al Museu de Solsona (16 de maig) on es combina infància i alzheimer (en una col·laboració amb la Fundació Pasqual Maragall), una interpretació amb sextet entre les ovelles de Cal Pauet (L’Espunyola, 17 de maig), o la interpretació amb dansa i clavicèmbal amb Cesc Gelabert (que les interpretarà per primera vegada a la seva dilatada trajectòria) i Rodrigo Belío. Altres concerts destacats són els d’Homenatge a Montserrat Torrent (Berga, 16 de maig), l’òpera_ Il combattimento di Tancredi e Clorinda _a Súria (6 de juny) o l’espectacle de cloenda del festival, al Molí dels Cups, amb música barroca, música electrònica i els actors Ernest Villegas i Roc Esquius (Olius, 7 de juny).
