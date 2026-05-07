Catalonia Sacra organitza una visita a l’orgue de l’església de Sant Llorenç de Morunys

El dissabte 16 de maig, Catalonia Sacra proposa conèixer l’espectacular orgue de l’església de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), un instrument històric del segle XIX que combina qualitat artística, tradició organística catalana i una història de destrucció i recuperació. L’activitat, proposada pel Bisbat de Solsona i conduïda per Gregori Farràs, començarà a les 11 h. La inscripció té un preu de 9 euros i s’ha de fer a través de la web de Catalonia Sacra.
L’orgue de Sant Llorenç de Morunys, construït el 1833 pels germans Grinda, és una obra destacada del patrimoni musical català. L’instrument consta de 2.080 tubs i tres teclats d’estil francès, a més del pedaler, i manté les característiques pròpies de la tradició organística del seu temps. Parcialment destrossat el 1937 i inservible durant dècades, l’orgue va ser restaurat entre 2000 i 2004 gràcies a l’associació Amics de l’Orgue i a l’orguener Gerard Grenzing. La visita permet apreciar la qualitat tècnica de l’instrument, entendre el paper central de la música en la celebració litúrgica i descobrir un patrimoni sovint discret però essencial dins l’espai sagrat.
L’activitat també permetrà conèixer altres elements d’alt valor patrimonial com la capella de la Mare de Déu dels Colls o el retaule gòtic dedicat a la Pentecosta i sant Joan Evangelista, relacionat amb el taller del pintor Pere Serra.
La visita s’emmarca en l’agenda 2026 de Catalonia Sacra. Al llarg de l’any, la programació inclou més de quaranta activitats en vint comarques de Catalunya i una del País Valencià, amb especial atenció al patrimoni modernista, especialment aquell menys conegut però d’alt valor cultural.
- Data Dissabte 16/5/2026
- Hora 11 h
- Lloc Església de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)
- Punt de trobada Entrada principal de l’església
- Ponent/Guia Gregori Farràs
- Preu 9 euros
- Durada 90 minuts
- Activitat amb aforament limitat i reserva prèvia. Qualsevol modificació serà avisada prèviament als inscrits/tes per correu electrònic.