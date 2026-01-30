L'Ajuntament de Solsona bonifica l'ICIO a tres obres considerades d'interès especial 

El Ple de l'Ajuntament de Solsona va aprovar ahir al vespre bonificar l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a tres actuacions que s'han executat a la ciutat en considerar-se d'especial interès per circumstàncies educatives, sanitàries o assistencials.
Es bonificarà el 80 % de l'impost a uns treballs impulsats pel Departament d'Educació per millorar la recollida d'aigües pluvials de la coberta de l'escola Setelsis, i a unes obres del Centre Sanitari del Solsonès pel canvi d'orientació dels ventiloconvectors i el sistema d'aïllament acústic dels equips de climatització.
També es va acordar bonificar l'ICIO per la instal·lació de plaques solars a la residència Pere Màrtir Colomés. En aquest cas, es va donar llum verda a afegir-hi una bonificació del 20 %, ja que se n'hi havia aplicat una del 60 % pel tipus d'actuació.
Aquest punt de l'ordre del dia es va aprovar per unanimitat, igual que la resta de temes de la part resolutiva del Ple, que va discórrer en tan sols set minuts. Els altres tres acords van ser la pròrroga de la vigència del Pla intern d'igualtat entre homes i dones de l'Ajuntament 2021-2025, mentre es treballa en un nou document, i la revisió anual del padró municipal d'habitants a primer de gener del 2025, que situa la població de Solsona de fa un any en 9.717 persones, la xifra que es considera oficial.
Junts exigeix el Pla d'habitatge
El debat i les discrepàncies polítiques es van concentrar en el bloc de precs i preguntes de l'oposició. La crítica més frontal va ser per la tardança en la presentació del Pla municipal d'habitatge per part de la regidoria corresponent. El grup de Junts per Solsona va recordar que ha passat mig any des que el document va retirar-se de la sessió plenària del juliol, per estar farcit d'"errors garrafals". La portaveu, Núria Bonet, va carregar durament contra la regidora Pilar Viladrich, a qui va acusar de no assumir els errors, i va exigir que la versió definitiva del pla es presenti al proper Ple.
La responsable d'Habitatge va al·legar que des d'aquesta àrea s'està treballant en molts fronts, entre les que hi ha el Pla de barris i la construcció d'habitatge públic de lloguer. Viladrich va recordar que el "Pla d'habitatge s'acabarà d'elaborar i es pagarà en funció del treball executat". L'alcaldessa, Judit Gisbert, va reblar que "el treball del govern i la regidoria d'Habitatge és obvi" i va lamentar que Junts vulgui fer daquest tema un camp de batalla. "Vaig dir que el tornarien a portar al Ple i sen parlaria en aquell moment, i així ho farem".
La mediació externa, a debat
Una altra qüestió de fricció entre govern i oposició es deriva del conflicte entre la serradora del sector de la Creu de Sant Joan i els veïns. Tant Junts per Solsona com Treballem per Solsona critiquen que s'hagi contractat un servei de mediació externa, ja que consideren que són els responsables polítics els que han de "trobar la manera d'acostar posicions i arribar a acords". "No podem recórrer a la mediació externa cada vegada que l'Ajuntament hagi de resoldre conflictes entre particulars", va manifestar Elis Colell, de Junts.
L'alcaldessa va replicar que l'equip de govern no renuncia a assumir aquesta responsabilitat, tal com demostra en les reunions que manté amb ciutadans al seu despatx setmanalment. Però aquest conflicte en concret, segons ella, "és prou gros, enquistat i complex" per recórrer a algú extern que, "a més, té domini en aquest tema". Pilar Viladrich va subratllar que "fer ús d'aquest tipus de servei no suposa externalitzar la presa de decisions en cap cas".