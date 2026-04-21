L’Ajuntament de Solsona obre un procés de selecció per cobrir una plaça d’administratiu/iva

L’Ajuntament de Solsona convoca el procés selectiu per cobrir una plaça d’administratiu/iva que enguany quedarà vacant per jubilació. Es tracta d’un lloc de treball clau en la gestió administrativa de diversos serveis municipals, entre els quals hi ha el de l’aigua. Hi ha temps per presentar-s’hi fins a l’11 de maig.
Entre les principals funcions d’aquest lloc, hi ha la tramitació íntegra dels expedients administratius vinculats a la gestió de taxes i preus públics del servei d’aigua, la conservació de nínxols, els guals, l’ocupació de la via pública i el cànon ramader. Això inclou l’atenció i resolució de reclamacions associades a aquests serveis.
De manera complementària, la persona seleccionada donarà suport en expedients de contractació administrativa i en tasques vinculades a la documentació de l’àrea de Secretaria.
Pel que fa als requisits de formació, cal disposar del títol de batxillerat o d’un títol de tècnic equivalent, com ara formació professional de segon grau. En la valoració dels mèrits, sumaran punts l’experiència professional al servei d’administracions locals o d’administratiu al sector privat, així com la disposició de titulacions de cicles formatius de grau superior o d’un grau universitari.
El procés selectiu es durà a terme mitjançant el sistema de concurs-oposició. Aquesta plaça inclou un període de prova de tres mesos per garantir la idoneïtat de la persona candidata.
Dos processos més oberts
En aquests moments, l’Ajuntament de Solsona té oberts dos processos selectius més. Aquest dimecres es faran les proves per cobrir una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica a l’Agència de Desenvolupament Local, amb deu aspirants admesos. D’altra banda, el dia 28 es realitzaran les proves per ocupar una plaça d’administratiu/iva com a tècnic/a auxiliar de Medi Ambient, a les quals estan convocades set persones.
Les bases específiques de totes les convocatòries i la via de sol·licitud telemàtica estan disponibles al web municipal: https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/ofertes-d2019ocupacio.