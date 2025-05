L'alcalde de Guixers, contrari a tornar a posar en marxa les dutxes a les platges

L'alcalde de Guixers, al Solsonès, Jordi Selga, ha penjat a la xarxa X un post on considera "una mala notícia que la majoria de municipis del litoral Català optin per posar en marxa les dutxes a platges." Selga seria partidari d'erradicar-les doncs "Dos anys sense elles no va suposar cap problema pel turisme i la gent." Conclou que "Fer això és un espoli de l'aigua de capçaleres, embassaments i un futur problema de les reserves."

Una mala notícia que la majoria de municipis del litoral Català optin per posar en marxa les dutxes a platges.

Dos anys sense elles no va suposar cap problema pel turisme i la gent.

Fer això és un espoli de l'aigua de capçaleres, embassaments i un futur problema de les reserves. pic.twitter.com/ekjwGNJWR8 — Jordi Selga i Feixas (@SelgaJordi) May 24, 2025

De fet, l'alcalde de Guixers, que és responsable de l'àrea de Recursos Hídrics del Consell Comarcal del Solsonès, va llençar un prec en la darrera sessió plenària de l'ens comarcal. Va expressar la seva satisfacció perquè les darreres pluges estan ajudant a millorar molt l'estat dels embassaments, però d'altra banda mostra la seva preocupació perquè arriben notícies que arran de tantes pluges la gent ha deixat de tenir un ús i un consum responsable de l'aigua, i advertí que "tenim uns índexs preocupants, no tant a la comarca però sí fora, on s'estan superant el consum de 200 litres d'aigua per persona i dia, i això és una bestiesa". Va concloure que tot i que els recursos hídrics han millorat molt, cal continuar aplicant polítiques responsables en el consum d'aigua.