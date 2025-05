Tres pobles de la Costa Brava no reobriran les dutxes de les platges aquest estiu

Sant Pere Pescador, Cadaqués i el Port de la Selva, tots tres a l'Alt Empordà, no reobriran les dutxes de les platges aquest estiu. A més, quatre municipis més (Roses, Torroella de Montgrí, Palamós i Castelló d'Empúries) només posaran en servei els rentapeus. Tot i la fi de les restriccions per sequera, aquests ajuntaments han decidit mantenir tancades les dutxes a peu de sorra.

Per contra, hi ha nou pobles de la Costa Brava que sí que reobriran les dutxes, tot i que la majoria d'ells o bé les reduiran o bé instal·laran temporitzadors. Les dades les ha fet públiques el Dipsalut, l'organisme autònom de la Diputació de Girona, coincidint amb la represa dels controls per evitar la legionel·la a les dutxes de la Costa Brava.

Després de dos anys marcats per la sequera, i coincidint amb l'inici de la temporada de bany, alguns ajuntaments de la Costa Brava es preparen per tornar a posar en funcionament les dutxes a les platges. Segons subratlla el Dipsalut, aquest 2025 la represa "pren una rellevància especial a causa de les restriccions d'aigua que han afectat la demarcació".

Per controlar la legionel·la i també la salubritat a la sorra de les platges, el Dipsalut ofereix un programa de suport als ajuntaments. Aquest any, dels 21 municipis costaners que gestionen platges arreu de la Costa Brava, n'hi ha hagut 18 que han sol·licitat adherir-s'hi.

Els tres pobles que no l'han demanat són Cadaqués, Portbou i Pals. Segons explica el Dipsalut, Cadaqués ha comunicat que no reobrirà les dutxes i, a més, "en tenir només platges de pedres, igual que Portbou, demanat el programa de salubritat no té sentit perquè no es pot portar a terme l'anàlisi de la sorra". Per la seva banda, Pals encara no ha decidit si reobrirà o no les dutxes.

Dins dels 18 ajuntaments que han demanat les analítiques al Dipsalut, n'hi ha dos que també han fet saber que no tornaran a posar en funcionament les dutxes ni els rentapeus. Són Sant Pere Pescador i el Port de la Selva. També n'hi ha tres més que estan pendents de prendre la decisió (Llançà, l'Escala i Sant Feliu de Guíxols).

Menys dutxes i temporitzadors

Pel que fa als nou municipis restants que sí que han demanat el servei, tots ells reobriran les dutxes durant l'estiu. Són Begur, Blanes, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro, Colera, Lloret de Mar, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro i Tossa de Mar. Això sí, la majoria portaran a terme mesures d'estalvi, reduint el nombre de dutxes, abaixant el cabal d'aigua que en surt o instal·lant-hi temporitzadors.

A través del programa de suport, els tècnics del Dipsalut netejaran i desinfectaran de manera preventiva tot el sistema de canonades d'aigua que abasteixen les dutxes i els rentapeus, amb l'objectiu d'eliminar el risc de presència de legionel·la. A més, també s'analitzaran les sorres (per saber quin és el grau de contaminació microbiològica).