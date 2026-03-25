L’arbrat urbà: una inversió verda per al futur de les nostres ciutats

L’arbrat urbà és molt més que un conjunt d’elements decoratius dins la ciutat: és una infraestructura verda essencial que aporta beneficis ambientals, socials i fins i tot econòmics. En un context de canvi climàtic i creixement urbà, els arbres esdevenen aliats imprescindibles per fer els municipis més habitables, saludables i resilients.
Des del punt de vista ambiental, els arbres tenen un paper clau en la regulació del clima urbà, proporcionen ombra i redueixen l’efecte d’illa de calor, especialment durant els mesos d’estiu. A més, contribueixen a millorar la qualitat de l’aire filtrant contaminants i capturant diòxid de carboni. També ajuden a gestionar l’aigua de pluja, reduint el risc d’inundacions i millorant la infiltració al sòl.
Però els beneficis no són només ambientals. L’arbrat urbà té un impacte directe en el benestar de les persones. Els carrers i places amb arbres són espais més agradables, que conviden a passejar, a trobar-se i a fer vida comunitària. La presència de vegetació s’associa amb una reducció de l’estrès, una millora de la salut mental i més qualitat de vida.
Ara bé, perquè aquests beneficis es mantinguin en el temps, és imprescindible una gestió sostenible de l’arbrat urbà. Això implica planificar a llarg termini, seleccionar espècies adequades al clima i a l’espai disponible, i fer un manteniment regular que inclogui podes responsables i control de l’estat de salut dels arbres. En alguns casos, la substitució d’arbres pot ser necessària, però hauria d’anar sempre acompanyada de replantacions i d’una explicació clara a la ciutadania.
Diversos municipis catalans ja han impulsat polítiques en aquesta línia, com la creació de plans directors de l’arbrat, inventaris públics o programes de plantació anual. Aquestes iniciatives són perfectament adaptables a ciutats com Solsona. De fet, en municipis més petits, la proximitat amb la ciutadania pot facilitar una gestió més participativa, amb canals de comunicació oberts i processos de decisió compartits.
Per aquests motius, des del Grup de Natura del Solsonès – Centre d’Estudis Lacetans, volem convidar l’Ajuntament a reforçar la gestió de l’arbrat urbà i a millorar la comunicació amb el veïnat, amb l’objectiu de donar a conèixer els motius que justifiquen les tales d’arbres en places i zones de ribera.
Creiem fermament que l’arbrat urbà és una inversió de futur: no només millora el paisatge, sinó que contribueix de manera directa a la salut, al benestar i a la sostenibilitat de la ciutat. En aquesta línia, com a entitat hem presentat una proposta als pressupostos participatius amb el títol “Riu i ciutat: cuidem la natura que ens cuida. Més biodiversitat, més salut per a tothom”. Aquesta proposta planteja actuacions inspirades en Solucions Basades en la Natura (SBN) per afavorir l’adaptació al canvi climàtic de les zones verdes urbanes, amb especial atenció al tram fluvial que va des de la Mare de la Font fins a les basses naturalitzades del riu Negre.
Així mateix, convidem la ciutadania de Solsona a donar suport a aquesta iniciativa durant el procés dels pressupostos participatius. Creiem que es tracta d’una inversió de futur que promou el binomi salut-natura, ja que “la natura és essencial per al benestar i la qualitat de vida de les persones”.