12 de maig de 2026

Societat

Mans Unides de Solsona celebra una gran tarda de ball solidari

Els 150 tiquets de les botifarres és van acabar en poca estona

Publicat el 12 de maig de 2026 a les 08:52

Aquest diumenge 10 de maig, Mans Unides Solsona organitzà un acte solidari per recaptar fons a favor dels projectes diocesans d'enguany: suport al subministrament bàsic d’aliments a la zona rural de Gikongoro (Ruanda), i a promoció de l’autonomia econòmica i social amb dones i joves del camp a l’estat de Bahia (Brasil). L'import dels dos projectes suma 108.000 euros.

 

La vetllada va consistir en una tarda de ball a càrrec del Duo Caramelo, més un entrepà de botifarra, tot per 10 euros l'entrada . L'acte, que compta amb la col·laboració de l'ajuntament de Solsona, tingué lloc al Centre Cívic de Solsona, de 6 a 9 de la tarda, i va congregar una nombrosa assistència de públic que en poca estona van esgotar els 150 tiquets per les botifarres. 

 

  • El Duet Diamants va amenitzar el ball

Mans Unides Solsona agraeix tothom qui ho ha fet possible, amb la col·laboració de l'ajuntament de Solsona, Carnisseria Teresa, Gràfiques Muval i Magatzems del Solsonès

 

  • Preparant les botifarres a la brasa

 

  • El Centre Cívic va acollir l`acte solidari de Mans Unides a Solsona

 

