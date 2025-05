Patis vius: transformant els patis escolars en espais de biodiversitat i aprenentatge

Diumenge 11 de maig es va viure una jornada molt especial a Solsona: la cloenda del projecte PATIS VIUS, Refugis Climàtics Educatius, que han tingut l’honor d’impulsar des de Sàmara Natura amb el suport del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.

Durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025, han acompanyat les tres escoles de primària de la ciutat —Setelsis, Arrels I i El Vinyet— en un procés transformador. L’objectiu? Fer dels patis escolars espais més verds, biodiversos, educatius i resilients. I ho han fet de la mà de la comunitat educativa, implicant serveis educatius, equips directius, docents, conserges, entitats socials i, sobretot, els alumnes de 6è (5è el curs anterior).

Visita escola Arrels I

El projecte ha comptat amb formació per al professorat, que ha après com portar la natura a l’aula i, més important encara, convertir el pati en una aula d’aprenentatges. Però els veritables protagonistes han estat els alumnes, que han participat durant dos cursos consecutius en activitats d’exploració, aprenentatge i acció ambiental. Amb ells s'ha après sobre biodiversitat i han decidit posar elements com caixes niu d’ocells, hotel d’insectes, refugis per a ratpenats, plantes aromàtiques per crear jardins de papallones i molt més als seus patis.

Visita escola Setelsis

La jornada de cloenda va ser un moment per mirar enrere amb orgull i, alhora, sembrar il·lusió pel futur. Van descobrir els resultats d’aquests dos anys de la mà de l’alumnat i els docents, demostrat tot el que s’ha après i fet. I van aprofitar per presentar el nou visor cartogràfic de la biodiversitat dels patis i l’entorn escolar, una eina digital que permet visualitzar les espècies citades en aquests espais. Aquest recurs exclusiu, pensat per a tota la comunitat educativa i la ciutadania, convida a fer el seguiment d’espècies per conèixer, estimar i cuidar la natura més propera d’una manera participativa i accessible.

Visita escola El Vinyet

Tot seguit, van tancar l’acte amb un petit refrigeri elaborat amb productes de proximitat i l’entrega d’un clauer de fusta amb forma de papallona, símbol de Patis Vius i record del camí compartit. Aquesta papallona representa la transformació viscuda als patis... i també dins nostre.

Visor cartogràfic de les citacions d’espècies dels patis i entorn

PATIS VIUS ha estat molt més que un projecte de naturalització: ha estat una experiència educativa, comunitària i transformadora. S'ha demostrat que la biodiversitat té un lloc essencial a les escoles i a Solsona i que els espais verds són una eina pedagògica de primer ordre. En un context de canvi climàtic i desconnexió amb el medi, és més necessari que mai educar en la natura i amb la natura.

Agraïments

Samara Natura aprofita per fer un agraïment sincer i emotiu a totes les persones que han fet possible aquest projecte. Gràcies als Serveis Educatius del Solsonès, especialment a en Josep Ma i la Mònica, pel suport constant. També en Joan i la Ma Dolors, que van iniciar aquesta aventura amb Samara i que avui ja estan jubilats.

Record simbòlic del projecte



"Volem destacar també el compromís dels equips directius i les docents de les tres escoles: la Sílvia, la Neus, la Raquel, la Marta i l’Ariadna de Setelsis; la Mireia, el Gerard, la Clara, l’Anna i la Montse d’Arrels I; i la Ma Rosa, l’Anna i la Laia del Vinyet. La vostra empenta, paciència i implicació han estat claus perquè el projecte arreli. No podem oblidar tampoc el paper fonamental dels conserges: en Miquel, en Jaume i la Tere, sempre disposats a ajudar amb el muntatge i el manteniment dels nous elements.

I no ens oblidem de donar les gràcies més sinceres als veritables protagonistes del projecte: els alumnes. A vosaltres, que heu fet créixer aquest projecte amb la vostra energia i curiositat. Heu deixat una empremta viva als patis, i estem segures que la natura també ha deixat empremta dins vostre. Us desitgem un molt bon viatge a secundària i, sobretot, no oblideu mai la natura: us necessita, i segur que vosaltres també la necessitareu.

També volem agrair el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per confiar en la proposta i fer-la possible amb el seu finançament i en especial a la Paula Pérez. I a l’Ajuntament de Solsona, pel suport des del primer dia que us vam presentar la iniciativa.

Gràcies de tot cor.

Desitgem que aquest final sigui només el punt i seguit d’un compromís col·lectiu cap a uns patis —i una ciutat— més verds, sostenibles i plens de vida."