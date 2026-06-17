Solsona es proposa optar als ajuts per impulsar l'activitat comercial local

Solsona estudia sumar-se a la línia d'incentius que la Generalitat activarà al juliol, adreçada a la renovació de l'activitat comercial a capitals de comarca amb una població compresa entre 5.000 i 100.000 habitants, sempre fora de l'àrea metropolitana. Aquesta mesura forma part del projecte d'Urbanisme Comercial Estratègic, que pot atorgar fins a 80.000 euros per localitat. La finalitat és preparar una anàlisi detallada del sector comercial i redactar un pla d'usos que obri vies per diversificar l'oferta i mantenir l'estabilitat econòmica del comerç local.
La directora general de Comerç del Departament d'Empresa i Treball, Marta Angerri, ha exposat aquest matí la línia d'ajuts durant una visita institucional a l'Ajuntament de Solsona. En aquesta trobada s'ha reunit amb l'alcaldessa, Judit Gisbert; el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner; personal tècnic de l'Agència de Desenvolupament Local i representants de la UBIC. També han estat presents la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a la Catalunya Central, Ivet Castaño, i la subdirectora general de Comerç, Anna M. Franco.
Segons Marta Angerri, el projecte d'Urbanisme Comercial Estratègic, iniciat el curs passat a vuit municipis, pretén "aprofitar les eines urbanístiques per ordenar i reforçar l'activitat comercial". Ha especificat que aquest ajut permetrà analitzar les necessitats comercials a Solsona i disposar d'un pla d'usos que ajudi a "mantenir una oferta diversificada i un comerç viu". Angerri ha afegit que la participació de Solsona al Pla de barris facilitarà la integració d'aquesta acció a la ciutat.
Durant la seva estada, Marta Angerri també ha visitat establiments amb història a Solsona, com La Vinícola, Cal Davesas i Cal Jaumet del Forn. Amb els responsables d'aquests comerços s'han compartit experiències i preocupacions sobre el relleu generacional, la naturalesa específica dels productes, el paper dels articles de qualitat i proximitat, i la varietat de perfils de clientela segons la ubicació de cada negoci.